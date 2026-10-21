Infortunio Chukwueze, le condizioni dell'esterno rossonero: quando torna e quante partite salta

L'eventuale stop di Chukwueze aprirebbe un buco sulla fascia destra del Milan.

Amorim infatti non ha già a disposizione neppure Alexis Saelemaekers. Il belga è stato operato alla caviglia e rientrerà solo nel 2027.

Ecco perché sia contro il Bournemouth che nella successiva gara di campionato contro l'Udinese il tecnico dovrà trovare soluzioni alternative a destra.

Una di queste prevede lo spostamento di Diego Moreira, che solitamente gioca dall'altra parte. Oppure l'arretramento di Hutchinson che però è prevalentemente un trequartista.

Un'altra opzione, più difensiva, è rappresentata da Filippo Terracciano. Ma il terzino è squalificato in Europa League dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara a Salisburgo.