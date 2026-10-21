Infortunio Chukwueze, le condizioni dell'esterno rossonero: quando torna e quante partite salta

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Alla vigilia di Bournemouth-Milan si è fermato Samuel Chukwueze.
L'esterno rossonero soffre di un problema fisico che lo tormenta da un po' di tempo e non gli permette di allenarsi regolarmente. Non certo una buona notizia per Ruben Amorim.
Ma quali sono le condizioni di Chukwueze? Quanto resterà fuori e quando tornerà a disposizione del Milan?