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Lelio Donato

Infortunio Chukwueze, le condizioni dell'esterno rossonero: quando torna e quante partite salta

Serie A
Milan

Non arrivano buone notizie per Ruben Amorim che rischia di perdere a lungo Samuel Chukwueze. L'esterno del Milan soffre di un problema che necessità di approfondimenti specialistici.

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Alla vigilia di Bournemouth-Milan si è fermato Samuel Chukwueze.

L'esterno rossonero soffre di un problema fisico che lo tormenta da un po' di tempo e non gli permette di allenarsi regolarmente. Non certo una buona notizia per Ruben Amorim.

Ma quali sono le condizioni di Chukwueze? Quanto resterà fuori e quando tornerà a disposizione del Milan?

  • L'INFORTUNIO DI CHUKWUEZE

    Samuel Chukwueze soffre da un po' di tempo di un dolore all'anca sinistra.

    Il nigeriano per questo motivo era rimasto a riposo nella trasferta di Salisburgo, ma contro l'Atalanta ha giocato regolarmente.

    Nonostante questo il dolore ora è ricomparso costringendolo a fermarsi. E lo stop potrebbe non essere breve.

  • QUANDO TORNA CHUKWUEZE

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero per Chukwueze.

    L'esterno del Milan si sottoporrà ad una visita specialistica per capire i motivi del persistente dolore all'anca e trovare una soluzione definitiva.

    Il rischio che lo stop del nigeriano possa non essere breve c'è. Anche se Amorim spera che tutto possa risolversi velocemente.

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  • EMERGENZA SULLE FASCE

    L'eventuale stop di Chukwueze aprirebbe un buco sulla fascia destra del Milan.

    Amorim infatti non ha già a disposizione neppure Alexis Saelemaekers. Il belga è stato operato alla caviglia e rientrerà solo nel 2027.

    Ecco perché sia contro il Bournemouth che nella successiva gara di campionato contro l'Udinese il tecnico dovrà trovare soluzioni alternative a destra.

    Una di queste prevede lo spostamento di Diego Moreira, che solitamente gioca dall'altra parte. Oppure l'arretramento di Hutchinson che però è prevalentemente un trequartista.

    Un'altra opzione, più difensiva, è rappresentata da Filippo Terracciano. Ma il terzino è squalificato in Europa League dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara a Salisburgo.

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