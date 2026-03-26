Infortunio in Nazionale per Calhanoglu nel finale di Turchia-Romania: cosa si è fatto? Condizioni e tempi di recupero

Il centrocampista nerazzurro, al 90' della sfida valsa l'accesso della propria Nazionale alla finale degli spareggi utili a volare in Canada, Messico e Stati Uniti, a tempo quasi scaduto si è toccato il polpaccio sinistro: il ct Vincenzo Montella a quel punto ha operato il cambio, inserendo Kahveci al posto di Calhanoglu, che con questa gara è diventato il terzo calciatore più presente nella Turchia (103 gettoni).



