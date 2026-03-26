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Hakan Calhanoglu Turkey Romania 26032026Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio in Nazionale per Calhanoglu nel finale di Turchia-Romania: cosa si è fatto? Condizioni e tempi di recupero

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Turchia vs Romania
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Hakan Calhanoglu sostituito nel finale di Turchia-Romania dei Playoff Mondiali: le condizioni del centrocampista dell'Inter.

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Campanello d'allarme, da Istanbul, per l'Inter.

Motivo? L'infortunio di Hakan Calhanoglu, sostituito al 90' del Playoff per i Mondiali tra la sua Turchia e la Romania.

Cos'ha? Quali sono le sue condizioni?

  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU IN TURCHIA-ROMANIA

    Il centrocampista nerazzurro, al 90' della sfida valsa l'accesso della propria Nazionale alla finale degli spareggi utili a volare in Canada, Messico e Stati Uniti, a tempo quasi scaduto si è toccato il polpaccio sinistro: il ct Vincenzo Montella a quel punto ha operato il cambio, inserendo Kahveci al posto di Calhanoglu, che con questa gara è diventato il terzo calciatore più presente nella Turchia (103 gettoni).


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  • QUANDO TORNA CALHANOGLU? I TEMPI DI RECUPERO

    Nelle prossime ore, in merito all'entità dell'infortunio del turco, se ne saprà naturalmente di più: al momento è inevitabile che Calhanoglu risulti in dubbio per la finale dei Playoff Mondiali di martedì prossimo che la Nazionale allenata da Montella giocherà contro Slovacchia o Kosovo.


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  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA CALHANOGLU

    IN DUBBIO PER:

    Slovacchia/Kosovo-Turchia- (finale Playoff Mondiali): martedì 31 marzo

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