Bartesaghi Cremonese Milan Serie A
Francesco Schirru

Infortunio Bartesaghi in Cremonese-Milan, cosa si è fatto? Esami in vista del Derby e tempi di recupero

Bartesaghi ha lasciato il campo poco prima delle due reti contro la Cremonese, con il sostituto Estupinan che ha servito la palla per il vantaggio rossonero.

Domenica prossima i diffidati Fofana, Rabiot e Saelemaekers potranno giocare il Derby contro l'Inter, considerando come nessuno dei tre abbia subito un cartellino giallo durante Cremonese-Milan. 

Max Allegri, però, deve fare i conti con il fastidio rimediato da Davide Bartesaghi nella parte finale della sfida vinta a Cremona, che di fatto potrebbe costringere il giovane esterno a saltare la sfida contro i cugini.

Oltre a fare il punto sull'uscita dal campo di Bartesaghi, fuori al minuto 89, Allegri ha tra l'altro elogiato il ventenne che indirettamente ha contribuito al successo esterno: “È stato straordinario, diciamo che è uscito nel momento giusto. Così è entrato Estupinan che ha dato la palla goal. Il merito di questa vittoria è tutto suo".

  • L'INFORTUNIO DI BARTESAGHI A CREMONA

    Nella ripresa di Cremonese-Milan, Bartesaghi ha subito un risentimento al flessore della coscia destra. Non si tratta di un grave problema ovviamente, ma di un fastidio che potrebbe compromettere la sua presenza nella partita contro l'Inter, il Derby meneghino previsto per il 28esim turno.

  • GLI ESAMI DI BARTESAGHI

    Nella giornata di lunedì Bartesaghi si sottoporà agli esami per capire meglio l'infortunio capitato a Cremona.

    Così facendo si potrà capire meglio quanti giorni dovrà rimanere fermo prima di domenica e quando potrà nuovamente lavorare in gruppo in vista del Derby di scena l'8 marzo, domenica, alle ore 20.45.

  • IL RITORNO IN CAMPO DI BARTESAGHI

    Solamente dopo gli esami sarà possibile capire quando Bartesaghi tornerà a disposizione di Allegri e del Milan in vista delle prossime giornate di Serie A.

    Bartesaghi è il titolarissimo sulla corsia sinistra del Milan e una sua assenza nel Derby non sarebbe certo una notizia positiva per il tecnico rossonero.

  • BARTESAGHI GIOCA IL DERBY?

    Solamente nei prossimi giorni sarà più chiaro lo stato di Bartesaghi, che potrebbe saltare il Derby.

    "Vediamo, se non recupera c'è Estupinan" ha evidenziato Allegri, brevemente, a proposito dell'infortunio occorso al suo titolare della corsia esterna mancina.

