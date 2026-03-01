Infortunio Bartesaghi in Cremonese-Milan, cosa si è fatto? Esami in vista del Derby e tempi di recupero

Domenica prossima i diffidati Fofana, Rabiot e Saelemaekers potranno giocare il Derby contro l'Inter, considerando come nessuno dei tre abbia subito un cartellino giallo durante Cremonese-Milan.

Max Allegri, però, deve fare i conti con il fastidio rimediato da Davide Bartesaghi nella parte finale della sfida vinta a Cremona, che di fatto potrebbe costringere il giovane esterno a saltare la sfida contro i cugini.

Oltre a fare il punto sull'uscita dal campo di Bartesaghi, fuori al minuto 89, Allegri ha tra l'altro elogiato il ventenne che indirettamente ha contribuito al successo esterno: “È stato straordinario, diciamo che è uscito nel momento giusto. Così è entrato Estupinan che ha dato la palla goal. Il merito di questa vittoria è tutto suo".