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Atalanta BC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio anche per Kessié nell'Atalanta: salta il Milan, quando torna e i tempi di recupero

Serie A
Atalanta
F. Kessie

Si ma male anche Kessié nell'Atalanta: sicura la sua assenza nella partita da ex contro il Milan.

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Dopo Scalvini, un altro stop nell'Atalanta in vista del match di San Siro contro il Milan.

Si è infatti infortunato anche il grande ex Franck Kessié, che contro i rossoneri non ci sarà.

  • COSA SI E' FATTO KESSIE

    La vittoria sul Venezia ha portato due brutte notizie per l'Atalanta: uno è l'infortunio di Scalvini, l'altro quello di Kessié.

    Il centrocampista ha riportato un sovraccarico al polpaccio destro.

  • QUANTE PARTITE SALTA KESSIE

    L'ivoriano sarà sicuramente assente contro il Milan domenica prossima, oltre che col Pafos in Conference League.

    L'infortunio non è grave, quindi potrebbe tornare già regolarmente a disposizione la settimane successiva per la sfida casalinga contro il Frosinone.


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