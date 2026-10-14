Infortunio anche per Kessié nell'Atalanta: salta il Milan, quando torna e i tempi di recupero

Dopo Scalvini, un altro stop nell'Atalanta in vista del match di San Siro contro il Milan.
Si è infatti infortunato anche il grande ex Franck Kessié, che contro i rossoneri non ci sarà.
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Dopo Scalvini, un altro stop nell'Atalanta in vista del match di San Siro contro il Milan.
Si è infatti infortunato anche il grande ex Franck Kessié, che contro i rossoneri non ci sarà.
La vittoria sul Venezia ha portato due brutte notizie per l'Atalanta: uno è l'infortunio di Scalvini, l'altro quello di Kessié.
Il centrocampista ha riportato un sovraccarico al polpaccio destro.
L'ivoriano sarà sicuramente assente contro il Milan domenica prossima, oltre che col Pafos in Conference League.
L'infortunio non è grave, quindi potrebbe tornare già regolarmente a disposizione la settimane successiva per la sfida casalinga contro il Frosinone.
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