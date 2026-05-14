Certo, l'Italia si è sempre vantata delle difese ferree, del catenaccio, dell'idea che subire meno sia meglio che segnare tanto. Il 2025/2026, però, è andato talmente in questa direzione, come mai prima, che i dati realizzativi hanno raggiunto numeri talmente bassi da stabilire un record. A due giornate dal termine, del resto, il massimo campionato non ha raggiunto neanche le 900 reti totali, ampiamente superate da tutti i grandi tornei continentali, e non solo, nel corso di aprile e maggio.

I problemi realizzativi riflettono un campionato che non riesce più a sfornare giocatori di talento per la Nazionale e che solamente in misura ridotta, anzi ridottissima, attrae giocatori capaci di essere importanti, se non decisivi, nelle rappresentative estere.

La media realizzativa di ogni partita è decisamente bassa, con un 2.42 a incontro lontano anni luce da Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1. Per far capire meglio il discorso dei 900 goal basti pensare che anche un campionato a 18 squadre e dunque aventi meno incontri totali, ha già sorpassato tale minimo obiettivo (ovviamente non dichiarato), andando verso i 1000: la Bundesliga è a 957, anche se parliamo del torneo con la media più alta in Europa. La Francia, invece, si attesta a 825, 46 reti meno della Serie A, ma con ben 66 incontri in meno dati dalla formula del campionato.