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Boga Milan JuventusGetty Images
Francesco Schirru

In Serie A non si è mai segnato così poco negli ultimi decenni: tonfo totale degli attacchi

Serie A
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La Serie A è il campionato dove si segna di meno in Europa e in generale prima dell'annata 2025/2026 non c'erano mai stati dati così bassi: 871 goal fin qui, in 36 giornate.

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Certo, l'Italia si è sempre vantata delle difese ferree, del catenaccio, dell'idea che subire meno sia meglio che segnare tanto. Il 2025/2026, però, è andato talmente in questa direzione, come mai prima, che i dati realizzativi hanno raggiunto numeri talmente bassi da stabilire un record. A due giornate dal termine, del resto, il massimo campionato non ha raggiunto neanche le 900 reti totali, ampiamente superate da tutti i grandi tornei continentali, e non solo, nel corso di aprile e maggio.

I problemi realizzativi riflettono un campionato che non riesce più a sfornare giocatori di talento per la Nazionale e che solamente in misura ridotta, anzi ridottissima, attrae giocatori capaci di essere importanti, se non decisivi, nelle rappresentative estere.

La media realizzativa di ogni partita è decisamente bassa, con un 2.42 a incontro lontano anni luce da Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1. Per far capire meglio il discorso dei 900 goal basti pensare che anche un campionato a 18 squadre e dunque aventi meno incontri totali, ha già sorpassato tale minimo obiettivo (ovviamente non dichiarato), andando verso i 1000: la Bundesliga è a 957, anche se parliamo del torneo con la media più alta in Europa. La Francia, invece, si attesta a 825, 46 reti meno della Serie A, ma con ben 66 incontri in meno dati dalla formula del campionato.

  • APPENA SOPRA I 900

    Le ultime giornate di Serie A sono spesso quelle in cui si segna di più, vuoi per i minori obiettivi della maggior parte delle squadre, più rilassate e meno attente a tattiche estreme et simili. Nell'attuale campionato il 37esimo turno potrebbe essere ancora limitante in termini di goal, viste le otto partite su dieci con squadre che non potranno minimamente sbagliare, pena il mancato accesso in Champions, Europa League e Conference, nonchè la retrocessione in Serie B.

    Anche in questo contesto realizzativo, però, appare difficile che la Serie A non riesca a raggiungere le 900 reti totali, viste le appena 29 mancanti. Presumibilmente il campionato si concluderà appena sopra tale soglia, facendo registrare la media reti più bassa degli ultimi decenni.

    In ogni caso non è comunque da escludere che entrambe le ultime giornate si concludano con una manciata di reti: nel 25/26, per dire, si è registrata la giornata con meno goal nella storia dei tornei italiani a 20 squadre, nello specifico 11.

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  • L'ANNATA PEGGIORE FIN QUI

    A meno di due giornate finali con una battente pioggia di goal, la Serie A 2025/2026 passerà alla storia come quella con meno reti dall'inizio dei campionati a venti squadre e quella in generale con la media realizzativa più bassa dall'inizio del nuovo millennio.

    Per far capire quanto sia negativa l'annata attuale, per trovarne una peggiore bisogna andare indietro al 1990/1991, quando in un torneo a 18 squadre la media reti finale fu di 2.29 reti.

    La grossa differenza, però, stava non solo nei campioni in campo, visti alcuni fuoriclasse che hanno fatto la storia del calcio mondiale di tutti i tempi, ma in un periodo generale in cui le media di goal a partita risultavano anni luce lontani rispetto ad oggi, anche all'estero.

    Il dato più basso fatto registrare fin qui in termini di goal totali nel nuovo millennio era invece arrivato nel 2010/2011, con 955 reti totale e 2.51 a gara, ampiamente superabile, in negativo, negli ultimi 180 minuti di questo maggio.

    In una Serie A mediocre, senza fuoriclasse come in passato e con una manciata di campioni, non ci si poteva probabilmente aspettare diversamente.

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