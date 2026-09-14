"Imprendibile, incredibile" ma messo da parte: il paradosso Zhegrova è il simbolo della confusione della Juventus

Un primo sinistro vincente, poi anche un secondo. Sempre dopo essere entrato dalla panchina. Un impatto clamoroso, quello che ha avuto Edon Zhegrova su Sassuolo-Juventus.
Certo, non è bastato: l'ex Adzic ha punito la squadra che ne detiene il cartellino e Spalletti è tornato a Torino senza alcun punto in tasca. Ma quel che ha fatto l'esterno kosovaro resta e, se vogliamo, è l'unica nota lieta della notte bianconera al Mapei Stadium.
Poi, chiaro, allargando un attimo il discorso si nota una bella incongruenza. Un paradosso bello e buono. Perché Zhegrova nemmeno ci sarebbe dovuto essere, a Reggio Emilia.
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