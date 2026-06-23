Il piano di Malagò: Conte più di Mancini come ct, Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico

Il nuovo presidente federale ha fretta e, secondo La Gazzetta dello Sport,avrebbe già individuato almeno la seconda figura, quella del responsabile del progetto Italia a 360° e che avrà la responsabilità – oltre alle competenze – per proporre in Consiglio Federale il suo candidato per la panchina della Nazionale. Malagò ha scelto Paolo Maldini per farne il punto di riferimento a Coverciano e per far cadere la scelta sull'allenatore che dovrà provare a risollevarci dalle tre brucianti delusioni di altrettanti Mondiali mancati e di un Europeo, quello del 2024, non giocato all'altezza. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe di avere un nome forte, di prestigio ed in grado di riaccendere l'entusiasmo per la Nazionale e ad oggi il profilo di Antonio Conte stuzzica maggiormente rispetto ad un ritorno di Roberto Mancini.