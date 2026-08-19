Il piano cessioni della Juventus: tutti i giocatori da piazzare entro la fine del mercato, i casi David e Koopmeiners









Lucumì e Vicario sono stati gli ultimi due colpi della Juventus sul mercato. Almeno per ora.

Già perché le operazioni in entrata non sono terminate ma prima la società bianconera deve concentrarsi sulle cessioni degli esuberi, ovvero quei giocatori che non rientrano nei piani. E che costano tanto.

Il lavoro che attende Giovanni Carnevali negli ultimi giorni non sarà semplice. Anche perché molti di questi non hanno ricevuto offerte e preferirebbero restare a Torino. Uno scenario che di fatto paralizzerebbe il mercato in entrata.

Ma chi sono i giocatori che la Juventus deve piazzare? E dove possono andare?