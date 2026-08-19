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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Il piano cessioni della Juventus: tutti i giocatori da piazzare entro la fine del mercato, i casi David e Koopmeiners

Calciomercato
Juventus

Il mercato in entrata non è ancora finito ma ora la priorità della Juventus è piazzare gli esuberi. Il primo a salutare dovrebbe essere Arthur, in uscita tra gli altri resta anche Jonathan David.

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Lucumì e Vicario sono stati gli ultimi due colpi della Juventus sul mercato. Almeno per ora.

Già perché le operazioni in entrata non sono terminate ma prima la società bianconera deve concentrarsi sulle cessioni degli esuberi, ovvero quei giocatori che non rientrano nei piani. E che costano tanto.

Il lavoro che attende Giovanni Carnevali negli ultimi giorni non sarà semplice. Anche perché molti di questi non hanno ricevuto offerte e preferirebbero restare a Torino. Uno scenario che di fatto paralizzerebbe il mercato in entrata.

Ma chi sono i giocatori che la Juventus deve piazzare? E dove possono andare?

  • LA SITUAZIONE PORTIERI

    Detto dell'arrivo di Guglielmo Vicario dal Tottenham, ora la Juventus si ritrova con quattro portieri in rosa.

    Almeno uno di loro deve quindi essere piazzato sul mercato. Nelle ultime ore c'è da registrare l'interesse del Palermo per Perin con i rosanero costretti a intervenire per sostituire l'infortunato Joronen.

    La priorità della Juventus però è cedere Michele Di Gregorio. L'ex Monza ha ormai capito che per lui non ci sarà spazio ed è disposto a prendere in considerazione un trasferimento. Ma dove?

    Al momento le offerte non abbondano e il Marsiglia, uno dei pochi club che aveva mostrato interesse per Di Gregorio, non può muoversi liberamente a causa dei noti problemi economici.

    Nel caso in cui la Juventus dovesse cedere sia Di Gregorio che Perin arriverà ovviamente un nuovo portiere, che potrebbe essere Emil Audero, oggi al Como e cresciuto nel settore giovanile bianconero.

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  • I DIFENSORI DA PIAZZARE

    Durante questa sessione la Juventus ha già piazzato due colpi anche in difesa, dove sono arrivati Celik e Lucumi.

    Ora dunque è il tempo di pensare alle cessioni considerato come nel reparto ci sia una certa abbondanza.

    Sicuramente in uscita sono Daniele Rugani e Juan Cabal. Entrambi potrebbero restare in Serie A ma con altre maglie e dovrebbero essere girati in prestito.

    Da valutare resta poi il futuro di Federico Gatti la cui cessione permetterebbe alla Juventus di liberare spazio. E soprattutto di fare registrare una discreta plusvalenza. La pista che portava a Napoli però sembra ormai sfumata.

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  • IL CASO KOOPMEINERS

    Uno dei casi più spinosi da risolvere nelle ultime settimane di mercato riguarda Teun Koopmeiners.

    L'olandese non è stato rivitalizzato neppure dalla cura Spalletti, che la scorsa stagione ha cercato di rilanciarlo schierandolo come braccetto sinistro della difesa a tre.

    Koopmeiners alla Juventus non si è mai integrato, forse per limiti caratteriali o forse per i continui equivoci tattici sul suo reale ruolo in campo.

    Fatto sta che oggi l'ex Atalanta è di fatto un esubero dal peso a bilancio ancora notevole e per il quale sembra complicatissimo trovare una soluzione.

    La sua cessione però sarebbe fondamentale per completare il centrocampo, magari con l'ingaggio di Kessié a parametro zero.

    In uscita c'è poi Nico Gonzalez. L'argentino è rientrato dal prestito all'Atletico Madrid ma non vuole restare a Torino, la Juventus per cederlo chiede almeno 26 milioni di euro. Cifra fino a dove non si è spinto nessuno. Nelle ultime ore è così spuntato il Besiktas.

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  • DAVID SUL MERCATO

    Infine eccoci all'attacco, ovvero il reparto che dovrebbe uscire maggiormente rivoluzionato da questa sessione di mercato.

    Openda si è già trasferito in prestito al Lione, con cui peraltro ha subito segnato al debutto in Champions League.

    Ora quindi la Juventus spera di piazzare anche Jonathan David per il quale però non sono arrivate offerte concrete. Il canadese, che guadagna 6 milioni netti a stagione, peraltro non sembra voler lasciare Torino.

    Solo la cessione dell'ex Lille permetterebbe a Carnevali di tornare sul mercato e regalare a Spalletti un'altra punta, che potrebbe essere Zirkzee, per il quale c'è l'apertura del Manchester United al prestito.

    Da capire infine cosa ne sarà di Arek Milik. Il polacco ha giocato parecchio durante il precampionato ma non fornisce garanzie fisiche e potrebbe partire.

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