Il Milan va in ritiro a Milanello: decisione presa dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta

Il Milan prova a reagire dopo il ko contro l'Atalanta.
Come riferito da Sky, infatti, il gruppo squadra rossonero andrà in ritiro a Milanello a partire dalla giornata di mercoledì 13 maggio.
Di seguito i dettagli.
Il Milan prova a reagire dopo il ko contro l'Atalanta.
Come riferito da Sky, infatti, il gruppo squadra rossonero andrà in ritiro a Milanello a partire dalla giornata di mercoledì 13 maggio.
Di seguito i dettagli.
Come anticipato da Sky, il Milan andrà in ritiro a Milanello per cercare di scuotersi dopo le due sconfitte consecutive incassate in campionato contro Sassuolo e Atalanta. I rossoneri, attualmente quarti in classifica a braccetto con la Roma ma avanti per gli scontri diretti, sono chiamati ad una pronta reazione già a partire dalla trasferta di Genova in programma domenica contro il Genoa di De Rossi.
La scelta del ritiro, dunque, punta a compattare il gruppo in vista della volata finale che mette in palio un posto nella prossima Champions League.
I rossoneri, che oggi hanno goduto di un giorno di riposo, torneranno ad allenarsi a Milanello da martedì, mentre a partire da mercoledì 13 maggio è previsto l'inizio del ritiro vero e proprio a Milanello.
Il direttore sportivo Igli Tare, intervenuto dopo la sconfitta per 2-3 contro l'Atalanta, aveva infatti annunciato un possibile ritiro prima di Genoa-Milan:
"Abbiamo analizzato insieme al mister dopo la partita l'andamento. In questo momento abbiamo parlato davanti a loro dicendo che tutto ciò che gira intorno a noi deve portarci poco a livello di energie, ma dobbiamo cambiare a livello mentale. La reazione dei leader della squadra è stata giusta, ma dalle parole bisogna passare ai fatti. Domenica abbiamo un match point importante, magari andremo qualche giorno in ritiro per capire e analizzare meglio".
Nonostante il momento complicatissimo, il Milan è rimasto aggrappato al quarto posto, nonostante l'aggancio della Roma. Il vantaggio negli scontri diretti con i giallorossi, infatti, consente ai rossoneri di avere il destino nelle proprie mani.
Per evitare qualsiasi tipo di calcolo, infatti, alla squadra guidata da Massimiliano Allegri serviranno due vittorie contro Genoa e Cagliari per staccare il pass per la massima rassegna continentale.