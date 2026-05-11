Il Milan va in ritiro a Milanello: decisione presa dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta

Il direttore sportivo Igli Tare, intervenuto dopo la sconfitta per 2-3 contro l'Atalanta, aveva infatti annunciato un possibile ritiro prima di Genoa-Milan:

"Abbiamo analizzato insieme al mister dopo la partita l'andamento. In questo momento abbiamo parlato davanti a loro dicendo che tutto ciò che gira intorno a noi deve portarci poco a livello di energie, ma dobbiamo cambiare a livello mentale. La reazione dei leader della squadra è stata giusta, ma dalle parole bisogna passare ai fatti. Domenica abbiamo un match point importante, magari andremo qualche giorno in ritiro per capire e analizzare meglio".



