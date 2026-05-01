Il Milan pensa a Gabriel Jesus: come è andato all'Arsenal e perché può diventare l'attaccante giusto per i rossoneri

In vista della prossima sessione di calciomercato, il Milan è chiaramente intenzionato a inserire forze fresche per quanto riguarda il reparto offensivo.
Al netto dei saliscendi di Leao e Pulisic, il rendimento dei vari Nkunku, Fullkrug e Gimenez (appena rientrato da un lungo stop) non può soddisfare Massimiliano Allegri.
Per questo motivo, il club rossonero cerca forze fresche che possano dare nuovo vigore al reparto avanzato, specialmente in vista della prossima stagione dove il Diavolo tornerà a giocare anche in Europa, con l'obiettivo Champions League ormai ad un passo. Il nome nuovo, che starebbe guadagnando rapidamente posizioni, sarebbe quello di Gabriel Jesus.