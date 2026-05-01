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Michael Di Chiaro

Il Milan pensa a Gabriel Jesus: come è andato all'Arsenal e perché può diventare l'attaccante giusto per i rossoneri

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Calciomercato

I rossoneri pensano ad un restyling offensivo in vista della prossima stagione: il brasiliano, ormai ai margini all'Arsenal, può rappresentare una scommessa intrigante.

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In vista della prossima sessione di calciomercato, il Milan è chiaramente intenzionato a inserire forze fresche per quanto riguarda il reparto offensivo.

Al netto dei saliscendi di Leao e Pulisic, il rendimento dei vari Nkunku, Fullkrug e Gimenez (appena rientrato da un lungo stop) non può soddisfare Massimiliano Allegri.

Per questo motivo, il club rossonero cerca forze fresche che possano dare nuovo vigore al reparto avanzato, specialmente in vista della prossima stagione dove il Diavolo tornerà a giocare anche in Europa, con l'obiettivo Champions League ormai ad un passo. Il nome nuovo, che starebbe guadagnando rapidamente posizioni, sarebbe quello di Gabriel Jesus.

  • MILAN SU GABRIEL JESUS

    Sul fronte offensivo emerge una possibile novità. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe valutando il profilo di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 attualmente all’Arsenal.

    Reduce da stagioni complicate dagli infortuni, tra cui una rottura del crociato, il giocatore sembra aver ritrovato continuità fisica, come dimostrato anche dalla recente presenza in semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

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  • COME STA ANDANDO ALL'ARSENAL

    Ma come sta andando Gabriel Jesus all'Arsenal?

    Il brasiliano è approdato in quel di Londra nell'estate del 2022 dopo la chiusura della sua avventura con il Manchester City. Il suo percorso con i Gunners era partito sotto i migliori auspici: la sua prima stagione infatti si è chiusa con 11 goal in Premier League, nonostante un serio infortunio al ginocchio che ha rallentato il suo percorso.

    Dopo gli 8 goal totali segnati nell'annata 2023/24, la situazione è precipitata poi ad inizio 2025 quando il brasiliano ha dovuto fare i conti con la rottura del legamento crociato che l'ha tenuto di fatto ai box per un anno intero. Nel frattempo il classe 1997, per forza di cose, ha perso progressivamente posizioni nelle gerarchie di Arteta e oggi l'ex Citizen è tutt'altro che un punto di riferimento all'interno dello scacchiere londinese. I suoi numeri complessivi con l'Arsenal si riassumono in: 121 partite, 31 goal e 22 assist.


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  • PERCHÈ IL MILAN CI PENSA

    Il Milan ritiene che Gabriel Jesus possa rappresentare la più classica delle occasioni di mercato che vale la pena cogliere per provare ad incrementare il numero di soluzioni offensive a disposizione di Massimiliano Allegri.

    Il curriculum di Gabriel Jesus, ovviamente, parla da solo: un suo eventuale approdo in quel di Milano consentirebbe al Milan di mettere le mani su un calciatore capace di brillare sulla scena internazionale e non solo. In Serie A, infatti, il calciatore cresciuto e lanciato dal Palmeiras potrebbe trovare nuova linfa e rilanciare questa fase della sua carriera al momento lontana dalle luci della ribalta. Il Milan e Gabriel Jesus, dunque, potrebbero incrociare le proprie traiettorie con un timing decisamente strategico: i rossoneri troverebbero un profilo offensivo di livello assoluto, il quale a sua volta potrebbe tornare in auge all'ombra della Madonnina.

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