Il Milan pensa a Gabriel Jesus: come è andato all'Arsenal e perché può diventare l'attaccante giusto per i rossoneri

Ma come sta andando Gabriel Jesus all'Arsenal?

Il brasiliano è approdato in quel di Londra nell'estate del 2022 dopo la chiusura della sua avventura con il Manchester City. Il suo percorso con i Gunners era partito sotto i migliori auspici: la sua prima stagione infatti si è chiusa con 11 goal in Premier League, nonostante un serio infortunio al ginocchio che ha rallentato il suo percorso.

Dopo gli 8 goal totali segnati nell'annata 2023/24, la situazione è precipitata poi ad inizio 2025 quando il brasiliano ha dovuto fare i conti con la rottura del legamento crociato che l'ha tenuto di fatto ai box per un anno intero. Nel frattempo il classe 1997, per forza di cose, ha perso progressivamente posizioni nelle gerarchie di Arteta e oggi l'ex Citizen è tutt'altro che un punto di riferimento all'interno dello scacchiere londinese. I suoi numeri complessivi con l'Arsenal si riassumono in: 121 partite, 31 goal e 22 assist.



