Il Milan non sa più come si segna: è rimasto a secco in 5 delle ultime 7 partite di campionato

C'è la questione del rendimento offensivo e c'è la questione degli attaccanti. In questo caso vanno a braccetto, se è vero che il Milan non ha da diverso tempo un apporto quantomeno decente da parte dei componenti del proprio reparto offensivo.

Nelle ultime sette giornate di campionato, dunque dal post derby, nessun attaccante rossonero è andato a segno. Contro il Torino e il Verona hanno segnato Rabiot (due volte), Pavlovic e Fofana. Nessuna traccia dei vari Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, oltre a un Loftus-Cheek appena rientrato dopo l'infortunio contro il Parma.

L'ultima volta in cui uno degli attaccanti è andato a segno, così, risale addirittura al 1° marzo: Cremonese-Milan 0-2, goal di Leao. Pulisic nel 2026 non ha mai segnato, Nkunku non va in goal da febbraio, Fullkrug si è sbloccato a gennaio e ha finito lì.