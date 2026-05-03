Il Milan non sa più come si segna: è rimasto a secco in 5 delle ultime 7 partite di campionato

Il Milan si è spento. La vittoria esterna di Verona di un paio di settimane fa non ha rappresentato che un piccolo lampo in un buio che dura ormai da quasi due mesi, da quell'illusorio derby vinto di misura contro l'Inter.
La realtà parla di una squadra in affanno costante. E l'alibi dell'espulsione di Tomori dopo 24 minuti, pur validissimo, non è sufficiente per spiegare il crollo. Lo ha capito anche la gente recatasi a Reggio Emilia, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha sonoramente fischiato i propri giocatori.
L'attacco, poi, non gira più da diverso tempo. Ed è questo il dato più clamoroso all'interno del ruolino di marcia negativo dei rossoneri.