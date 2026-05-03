Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nkunku Sassuolo MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Il Milan non sa più come si segna: è rimasto a secco in 5 delle ultime 7 partite di campionato

Serie A
Milan

I rossoneri hanno confermato contro il Sassuolo di vivere un momento tremendo dal punto di vista offensivo. E ora i numeri peggiorano di settimana di settimana e il posto Champions è a rischio.

Pubblicità

Il Milan si è spento. La vittoria esterna di Verona di un paio di settimane fa non ha rappresentato che un piccolo lampo in un buio che dura ormai da quasi due mesi, da quell'illusorio derby vinto di misura contro l'Inter.

La realtà parla di una squadra in affanno costante. E l'alibi dell'espulsione di Tomori dopo 24 minuti, pur validissimo, non è sufficiente per spiegare il crollo. Lo ha capito anche la gente recatasi a Reggio Emilia, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha sonoramente fischiato i propri giocatori.

L'attacco, poi, non gira più da diverso tempo. Ed è questo il dato più clamoroso all'interno del ruolino di marcia negativo dei rossoneri.

  • 5 PARTITE SU 7 A SECCO

    Il Milan è rimasto a secco in cinque delle ultime sette partite di campionato: non ha segnato oggi pomeriggio contro il Sassuolo, ma in precedenza non aveva trovato la via della rete neppure contro Lazio, Napoli, Udinese e Juventus.

    Nel frattempo, solo in due partite la squadra di Allegri è riuscita ad andare a segno: contro il Torino ha vinto 3-2, a Verona contro l'Hellas si è imposta per 1-0. Stop.

    I goal segnati dal 15 marzo, ovvero la domenica di Lazio-Milan 1-0 a oggi? Appena quattro: quelli menzionati poco più su.

    • Pubblicità

  • IL SOLITO PROBLEMA DELL'ATTACCO

    C'è la questione del rendimento offensivo e c'è la questione degli attaccanti. In questo caso vanno a braccetto, se è vero che il Milan non ha da diverso tempo un apporto quantomeno decente da parte dei componenti del proprio reparto offensivo.

    Nelle ultime sette giornate di campionato, dunque dal post derby, nessun attaccante rossonero è andato a segno. Contro il Torino e il Verona hanno segnato Rabiot (due volte), Pavlovic e Fofana. Nessuna traccia dei vari Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, oltre a un Loftus-Cheek appena rientrato dopo l'infortunio contro il Parma.

    L'ultima volta in cui uno degli attaccanti è andato a segno, così, risale addirittura al 1° marzo: Cremonese-Milan 0-2, goal di Leao. Pulisic nel 2026 non ha mai segnato, Nkunku non va in goal da febbraio, Fullkrug si è sbloccato a gennaio e ha finito lì.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NUMERI DA DIMENTICARE

    In tutto questo, oltre al problema dell'attacco, c'è anche quello delle vittorie che arrivano col contagocce. Le uniche vittorie nelle ultime sette partite sono arrivate proprio contro Torino e Verona: per il resto, solo e soltanto sconfitte.

    Desolante anche il numero dei punti conquistati nel periodo: appena sei su 21 a disposizione. Gli altri 15 sono volati via con il vento, proprio come la capacità degli attaccanti di pungere nei pressi delle porte avversarie.

  • CHAMPIONS LEAGUE A RISCHIO?

    Anche la classifica è meno un bel vedere di quanto lo fosse solo qualche settimana fa. Il Milan una volta era secondo, ora è terzo. Si era guadagnato quantomeno la speranza di contendere all'Inter lo Scudetto, ora deve addirittura guardarsi alle spalle.

    La qualificazione alla prossima Champions League è diventata improvvisamente a rischio. La Juventus preme e battendo il Verona può operare l'aggancio, la Roma spera di superare a sua volta la Fiorentina e portarsi a -3 dal Milan.

    "Ho sempre detto che sarei felice di conquistare un posto in Champions anche all'ultimo", ha detto Allegri a DAZN dopo Sassuolo-Milan, ribadendo un concetto già espresso in altre occasioni. Ma ora quel che sembrava essere un tranquillo finale di campionato rischia di tramutarsi in una bagarre.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Atalanta crest
Atalanta
ATA