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SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Il messaggio di Conte sui social riguardo Juventus e Manchester United: il tecnico fa chiarezza

Calciomercato
A. Conte
Manchester United
Milan
Juventus

Conte alla Juventus o al Manchester United? Con un lungo messaggio sui social, l'allenatore ha spiegato l'attuale situazione.

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Dopo la fine della sua esperienza con il Napoli, Antonio Conte è inevitabilmente diventato uno degli allenatori più chiacchierati e più ambiti, in Italia e non solo, dai tifosi e dai club che stanno pensando di cambiare in corsa il titolare della propria panchina.

Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato in Italia alle panchina di Juventus e Milan per l'eventuale sostituzione di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, ma le voci più importanti, e che si stanno rafforzando in queste ore, lo vedono fra i profili più importanti accostati alla panchina del Manchester United per la sempre più probabile sostituzione di Michael Carrick.

Proprio dopo le voci pubblicate in Inghilterra sulle motivazioni che frenerebbero i Red Devils è stato proprio lo stesso Conte a voler prendere parola, smentendole fermamente, ma lasciando aperta una grossa porta.

  • I "DUBBI" DELLO UNITED

    Proprio oggi diverse testate italiane ed inglesi, citando fonti interne ai Red Devils avevano confermato i dubbi della dirigenza inglese sul nome di Conte, ritenuto sì valdissimo nome, ma su cui rimangono diverse criticità.

    La prima, citata da Conte nel suo messaggio, era quella di un carattere forte per cui si ritiene ci possa essere il rischio di diversi scontri con giocatori e società.

    La seconda è legata alle richieste di non interferire in alcun modo sul suo lavoro chiedendo, di fatto, pieni poteri (anche questa smentita dall'allenatore)

    La terza è che la rivoluzione che avrebbe in testa porterebbe il Manchester United all'ennesima sessione di mercato con grosse spese e un bilancio sempre più appesantito.

  • conte storia social mercato

    IL MESSAGGIO SOCIAL

    Conte raramente molto attivo sui social, ha affidato ad una storia su instagram la risposta ai rumors inglesi. La scelta è stata quella di smentire trattative avanzate e soprattutto le eventuali richieste che starebbero frenando i Red Devils, ma ha comunque confermato di essere aperto ad ascoltare eventuali proposte.

    "Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata.

    Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste.

    Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un “carattere forte”. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni".

    Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore.

    Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto".

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