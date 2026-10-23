Il messaggio di Conte sui social riguardo Juventus e Manchester United: il tecnico fa chiarezza

Dopo la fine della sua esperienza con il Napoli, Antonio Conte è inevitabilmente diventato uno degli allenatori più chiacchierati e più ambiti, in Italia e non solo, dai tifosi e dai club che stanno pensando di cambiare in corsa il titolare della propria panchina.
Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato in Italia alle panchina di Juventus e Milan per l'eventuale sostituzione di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, ma le voci più importanti, e che si stanno rafforzando in queste ore, lo vedono fra i profili più importanti accostati alla panchina del Manchester United per la sempre più probabile sostituzione di Michael Carrick.
Proprio dopo le voci pubblicate in Inghilterra sulle motivazioni che frenerebbero i Red Devils è stato proprio lo stesso Conte a voler prendere parola, smentendole fermamente, ma lasciando aperta una grossa porta.