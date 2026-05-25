Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Allegri Spalletti gfxGOAL
Alessandro De Felice

Il fallimento storico di Milan e Juventus dopo 35 anni: entrambe fuori dalla Champions League per la prima volta dal 1991 ad oggi

Serie A
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

Per la prima volta dall’introduzione della Champions League, al posto della Coppa dei Campioni, rossoneri e bianconeri mancheranno entrambe la massima competizione europea.

Pubblicità

Il campionato si è chiuso nel peggiore dei modi per Milan e Juventus, protagoniste di un epilogo che segna una pagina negativa nella storia non solo dei due club ma anche dell’intero calcio italiano. 

A San Siro il Milan di Massimiliano Allegri è stato sconfitto 2-1 dal Cagliari dopo essere passato in vantaggio, subendo una rimonta che è costata l’addio alla qualificazione in Champions League e l’accesso all'Europa League.

Stesso risultato anche per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri avevano compromesso tutto nel turno precedente con la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e non sono riusciti a ribaltare la situazione nell’ultima giornata.

Il 2-2 nel derby contro il Torino, unito alle vittorie di Roma e Como, ha relegato la Juventus al sesto posto e quindi in Europa League.

  • UN PRECEDENTE CHE RISALE AL 1991

    Per ritrovare una stagione senza Milan e Juventus nella principale competizione europea bisogna tornare indietro di 35 anni.

    L’ultima volta risale infatti al campionato 1991/92, quando nessuna delle due squadre partecipò a quella che allora si chiamava ancora Coppa dei Campioni.

    La differenza, però, è sostanziale. All’epoca il Milan non disputò le coppe europee nonostante il secondo posto in campionato a causa della squalifica inflitta dalla UEFA dopo il celebre abbandono del campo nella sfida contro il Marsiglia nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1990/91.

    La Juventus, invece, terminò il campionato al settimo posto, restando fuori dalla massima competizione continentale.

    • Pubblicità

  • LA PRIMA VOLTA PER DEMERITI

    Questa sarà invece la prima volta dall’introduzione della denominazione Champions League che Juventus e Milan non parteciperanno nella stessa stagione alla competizione.

    Entrambe le società resteranno contemporaneamente escluse dal torneo per demeriti sportivi maturati sul campo e non per fattori extra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DUE CRISI DIVERSE E STESSA DELUSIONE

    La stagione di Milan e Juventus si è sviluppata attraverso percorsi differenti, ma con lo stesso risultato finale.

    Il Milan aveva occupato per gran parte del campionato una delle prime quattro posizioni, salvo poi crollare nel momento decisivo della stagione.

    La squadra rossonera si è progressivamente spenta sul piano offensivo fino alla sconfitta contro il Cagliari, il sigillo definitivo del fallimento del progetto tecnico.

    La situazione della Juventus è il risultato di una stagione iniziata in salita. Dopo il difficile avvio sotto la guida di Igor Tudor, l’arrivo di Luciano Spalletti aveva dato nuova energia alla squadra, che era riuscita a risalire la classifica senza però completare la rimonta Champions.

  • LE RESPONSABILITÀ E IL PESO ECONOMICO

    La mancata qualificazione alla Champions League apre ora profonde riflessioni all’interno dei due club, anche per le pesanti conseguenze economiche legate all’assenza degli introiti della competizione europea più ricca.

    Per la Juventus, le criticità vengono individuate soprattutto nella programmazione tecnica e nel mercato. Molti dei nuovi acquisti, pagati cifre elevate, hanno inciso poco durante la stagione, alimentando dubbi sulle strategie societarie.

    Nonostante il fallimento dell’obiettivo Champions, Luciano Spalletti dovrebbe comunque restare alla guida tecnica del club.

    Nel caso del Milan, il quadro appare ancora più complesso. La proprietà guidata da Cardinale si trova ora davanti alla necessità di ricostruire, con la prospettiva concreta di una profonda rivoluzione nella rosa e nell’organizzazione tecnica dopo una stagione conclusa tra contestazioni e delusione generale.

  • Pubblicità
    Pubblicità