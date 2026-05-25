Il fallimento storico di Milan e Juventus dopo 35 anni: entrambe fuori dalla Champions League per la prima volta dal 1991 ad oggi

Il campionato si è chiuso nel peggiore dei modi per Milan e Juventus, protagoniste di un epilogo che segna una pagina negativa nella storia non solo dei due club ma anche dell’intero calcio italiano.

A San Siro il Milan di Massimiliano Allegri è stato sconfitto 2-1 dal Cagliari dopo essere passato in vantaggio, subendo una rimonta che è costata l’addio alla qualificazione in Champions League e l’accesso all'Europa League.

Stesso risultato anche per la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri avevano compromesso tutto nel turno precedente con la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e non sono riusciti a ribaltare la situazione nell’ultima giornata.

Il 2-2 nel derby contro il Torino, unito alle vittorie di Roma e Como, ha relegato la Juventus al sesto posto e quindi in Europa League.