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Nicola Vardy CremoneseGetty Images
Michael Di Chiaro

Il crollo della Cremonese, Nicola cambia tutto prima della Fiorentina: squadra in ritiro, cambio modulo e Vardy in panchina

La formazione grigiorossa non vince da 14 partite ed è sprofondata in zona retrocessione: Nicola pensa ad un cambio dal punto di vista tattico e a farne le spese potrebbe essere proprio il centravanti inglese.

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Immaginare uno scenario simile, solamente pochi mesi fa, era sostanzialmente impensabile. E invece la tranquillità ha lasciato presto spazio alla preoccupazione e alla paura di vivere un vero e proprio incubo ad occhi aperti.

Ogni riferimento alla situazione che riguarda da vicino la Cremonese è infatti puramente voluto. Dopo una prima fase di stagione che ha visto i grigiorossi bazzicare in grande stile nella parte di sinistra della classifica, la squadra allenata da Davide Nicola ha dovuto fare i conti con un processo involutivo inarrestabile, sfociato in un vero e proprio crollo verticale in classifica.

La formazione lombarda, infatti, si trova ora al terzultimo posto e, se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocessa in Serie B. Un finale a dir poco incredibile se si pensa a come si era sviluppata l'annata sportiva della squadra con sede a Cremona.

  • SFIDA DECISIVA CONTRO LA FIORENTINA

    La tensione sarà decisamente alle stelle lunedì 16 marzo quando allo Stadio 'Giovanni Zini' di Cremona arriverà la Fiorentina. Una sfida che ha tutti i connotati dello spareggio salvezza.

    Le due squadre, infatti, si presentano all'appuntamento distanziate di una sola lunghezza in classifica: la Cremonese, come detto, è terzultima con 24 punti, mentre la viola è solamente un punto sopra. In altre parole, sarà una sfida decisiva. In caso di vittoria, i grigiorossi lascerebbero la zona retrocessione proprio a discapito dei toscani, ma se la viola dovesse imporsi in quel di Cremona, la Cremonese precipiterebbe a -4 a nove giornate dalla fine. Uno scenario che Vardy e compagni vogliono scongiurare ad ogni costo.

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  • 14 PARTITE SENZA VITTORIE

    La Cremonese, infatti, vive un proprio incubo appesantito da un'incredibile digiuno di vittorie.

    I grigiorossi, infatti, non vincono dallo scorso 7 dicembre quando allo 'Zini' maturò la netta vittoria per 2-0 ai danni del Lecce. Da quel momento la squadra di Nicola non ha mai più vinto: 10 sconfitte - di cui 6 nelle ultime 7 partite - e 4 pareggi. Un filotto negativo che è culminato con il crollo in classifica di una squadra che da una zona di totale comfort è sprofondata in acque pericolosissime.

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  • SQUADRA IN RITIRO

    La squadra da giovedì è in ritiro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Torre Boldone, in provincia di Bergamo, per preparare queste delicatissima sfida contro la Fiorentina, destinata ad indirizzare il finale di stagione.

    Una scelta arrivata su input della società per compattare l'ambiente e per far capire al gruppo quanto questa partita sia da considerare la più importante della stagione.

  • RIVOLUZIONE NICOLA: 4-4-2 E VARDY OUT

    Attenzione però alle scelte di Davide Nicola che dal ritiro in terra bergamasca starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tattico.

    Il tecnico grigiorosso starebbe pensando di abbandonare il 3-5-2 in favore di un passaggio ad uno scolastico 4-4-2. E a farne le spese potrebbe essere proprio Jamie Vardy. Contro la Fiorentina, infatti, è molto probabile che l'inglese si accomodi in panchina per fare spazio a Djuric, entrato molto bene a Lecce, al fianco di Bonazzoli. Nicola, però, progetta un rimpasto anche sulle corsie esterne: dopo averlo appena reintegrato in rosa, l'allenatore della Cremonese pensa a Okereke largo a sinistra.

    In mezzo al campo Maleh e Thorsby sono le certezze, mentre in difesa mancherà nuovamente Baschirotto: al centro del reparto giocheranno Luperto e Bianchetti. Torna, invece, dalla squalifica Terracciano che andrà a posizionarsi sull'out di destra.

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