Immaginare uno scenario simile, solamente pochi mesi fa, era sostanzialmente impensabile. E invece la tranquillità ha lasciato presto spazio alla preoccupazione e alla paura di vivere un vero e proprio incubo ad occhi aperti.

Ogni riferimento alla situazione che riguarda da vicino la Cremonese è infatti puramente voluto. Dopo una prima fase di stagione che ha visto i grigiorossi bazzicare in grande stile nella parte di sinistra della classifica, la squadra allenata da Davide Nicola ha dovuto fare i conti con un processo involutivo inarrestabile, sfociato in un vero e proprio crollo verticale in classifica.

La formazione lombarda, infatti, si trova ora al terzultimo posto e, se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocessa in Serie B. Un finale a dir poco incredibile se si pensa a come si era sviluppata l'annata sportiva della squadra con sede a Cremona.