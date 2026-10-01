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Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport
Marco Trombetta

Il Como recupera Addai: un nuovo acquisto per Fabregas, chi può fargli posto in attacco

Serie A
Fantacalcio
Como

Dopo 7 mesi di assenza, Jayden Addai è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista con la maglia del Como.

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Finalmente Addai, il Como recupera una pedina importante al rientro dalla sosta, una freccia in più per l'attacco di Fabregas.

L'infortunio è stato grave, l'assenza è stata lunga, ma l'esterno olandese adesso è pronto a rientrare.

  • SETTE MESI DI STOP

    L'ultima presenza di Addai col Como risale allo scorso 14 febbraio, contro la Fiorentina.

    Poi la rottura del tendine d'Achille in allenamento, l'operazione e il lungo recupero che gli ha fatto saltare tutto il resto della scorsa stagione e anche la preparazione estiva con il Como.

    Fabregas lo ha convocato già contro il Frosinone, ma non è sceso in campo. La sosta gli è servita per rimettersi in condizione e contro la Roma potrebbe non solo arrivare un'altra convocazione, ma anche il ritorno in campo.

  • L'OTTIMO IMPATTO SULLA SERIE A

    Arrivato nella scorsa estate dall'AZ Alkmaar, Addai si è subito adattato al nostro campionato, dimostrando di poter fare la differenza con i suoi strappi e le sue qualità tecniche.

    In goal già alla quarta giornata contro la Fiorentina, ha poi trovato la sua prima doppietta in Serie A un paio di mesi dopo contro il Torino. Il problema è sempre stato l'essere eccessivamente incline agli infortuni.

    Prima della rottura al tendine d'Achille, infatti, aveva riportato una serie di problemi muscolari che gli avevano fatto saltare parecchie partite. Solo 12, alla fine, le presenze nella scorsa stagione, con 3 goal segnati.

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  • AL POSTO DI CHI PUO' GIOCARE NEL COMO

    Addai è di fatto il sostituto naturale di Diao sulla fascia destra offensiva. Le caratteristiche dei due sono parecchio simili, quindi Fabregas potrà alternarli senza problemi.

    Diao ha iniziato alla grande la stagione, il titolare resta lui, ma il Como è adesso atteso da 6 partite nel giro di due settimane tra campionato e Champions.

    Addai avrà dunque modo di accumulare minutaggio, anche perché non è stato inserito in lista UEFA, quindi Fabregas lo sfrutterà in Serie A quando ci sarà da fare turnover.

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