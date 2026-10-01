Il Como recupera Addai: un nuovo acquisto per Fabregas, chi può fargli posto in attacco

L'ultima presenza di Addai col Como risale allo scorso 14 febbraio, contro la Fiorentina.

Poi la rottura del tendine d'Achille in allenamento, l'operazione e il lungo recupero che gli ha fatto saltare tutto il resto della scorsa stagione e anche la preparazione estiva con il Como.

Fabregas lo ha convocato già contro il Frosinone, ma non è sceso in campo. La sosta gli è servita per rimettersi in condizione e contro la Roma potrebbe non solo arrivare un'altra convocazione, ma anche il ritorno in campo.