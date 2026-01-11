Il Clasico di Supercoppa è ancora del Barcellona: Real Madrid sconfitto 3-2, doppietta di Raphinha, Vinicius non basta

Al settimo minuto la prima possibile grande occasione per il Real Madrid con Vinicius lanciato nello spazio, il brasiliano cerca Gonzalo Garcia dentro l'area ma Eric Garcia salva tutto.
I blaugrana tengono il possesso nella prima parte di gara ma senza creare particolari pensieri alla retroguardia del Real Madrid. Almeno fino alla mezz'ora, quando la squadra di Flick accelera e lo fa soprattutto Raphinha; il brasiliano spreca l'assist di Yamal ma non sbaglia alla seconda chance e sul passaggio di Fermin manda avanti il Barcellona.
La partita si apre del tutto nel finale di primo tempo. A stella risponde un'altra stella, Vinicius Junior decide di fare tutto da solo, ne dribbla tre e pareggia i conti. Poi il tocco sotto di Lewandowski che beffa Courtois e riporta i blaugrana in vantaggio. Un vantaggio che dura pochissimo, il canterano del Real, Gonzalo Garcia è il più veloce di tutti ad arrivare sulla traversa colpita di testa da parte di Huijsen e fa 2-2.
Il secondo tempo si apre con la doppia occasione per Vinicius Junior, il brasiliano si fa respingere la conclusione da Joan Garcia, poi calcia alto. Si fa vedere anche l'altro brasiliano, Rodrygo, che combina proprio con Vinicius fino ad arrivare al tiro che però blocca il portiere blaugrana.
Entra in partita Yamal che a 20 dalla fine sfiora il goal calciando di prima, riflesso di Courtois. Alla fine arriva il 3-2 del Barcellona ancora una volta con Raphinha; controlla, si crea lo spazio al limite dell'area, tira scivolando, deviazione di Asencio e Courtois che non può nulla.
Tensione nel finale, viene espulso De Jong per il duro intervento su Mbappé ad altezza ginocchio. Il Real in extremis ha due clamorose chance per pareggiare, prima Carreras davanti alla porta calcia debole e sciupa tutto, poi Asencio di testa non riesce ad angolare.