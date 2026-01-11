Pubblicità
Raphinha BarcellonaGetty Images
Andrea Ajello

Il Clasico di Supercoppa è ancora del Barcellona: Real Madrid sconfitto 3-2, doppietta di Raphinha, Vinicius non basta

Spettacolare finale di Supercoppa Spagnola tra Barcellona e Real Madrid: vincono i blaugrana 3-2, Raphinha show, segnano Lewandowski, Vinicius Junior e Gonzalo Garcia.

Il Barcellona conferma il trionfo della passata stagione e alza per la seconda volta consecutiva la Supercoppa Spagnola; ancora contro il Real Madrid, ancora con la doppietta di Raphinha. 

Il "Clasico" non delude le aspettative, cinque goal, spettacolo e ribaltamenti al King Abdullah Sports di Gedda. La squadra di Hans Filik però riesce a mettere in bacheca un altro trofeo, il quarto nell'ultimo anno e mezzo.

Sconfitta pesante per il Real Madrid, che dopo le difficoltà in campionato e la rimonta subita proprio dai blaugrana in classifica, ora deve fare i conti con l'ennesimo trofeo perso negli ultimi mesi per mano dei rivali storici. 

  • BARCELLONA-REAL MADRID: LA CRONACA

    Al settimo minuto la prima possibile grande occasione per il Real Madrid con Vinicius lanciato nello spazio, il brasiliano cerca Gonzalo Garcia dentro l'area ma Eric Garcia salva tutto.

    I blaugrana tengono il possesso nella prima parte di gara ma senza creare particolari pensieri alla retroguardia del Real Madrid. Almeno fino alla mezz'ora, quando la squadra di Flick accelera e lo fa soprattutto Raphinha; il brasiliano spreca l'assist di Yamal ma non sbaglia alla seconda chance e sul passaggio di Fermin manda avanti il Barcellona.

    La partita si apre del tutto nel finale di primo tempo. A stella risponde un'altra stella, Vinicius Junior decide di fare tutto da solo, ne dribbla tre e pareggia i conti. Poi il tocco sotto di Lewandowski che beffa Courtois e riporta i blaugrana in vantaggio. Un vantaggio che dura pochissimo, il canterano del Real, Gonzalo Garcia è il più veloce di tutti ad arrivare sulla traversa colpita di testa da parte di Huijsen e fa 2-2.

    Il secondo tempo si apre con la doppia occasione per Vinicius Junior, il brasiliano si fa respingere la conclusione da Joan Garcia, poi calcia alto. Si fa vedere anche l'altro brasiliano, Rodrygo, che combina proprio con Vinicius fino ad arrivare al tiro che però blocca il portiere blaugrana.

    Entra in partita Yamal che a 20 dalla fine sfiora il goal calciando di prima, riflesso di Courtois. Alla fine arriva il 3-2 del Barcellona ancora una volta con Raphinha; controlla, si crea lo spazio al limite dell'area, tira scivolando, deviazione di Asencio e Courtois che non può nulla. 

    Tensione nel finale, viene espulso De Jong per il duro intervento su Mbappé ad altezza ginocchio. Il Real in extremis ha due clamorose chance per pareggiare, prima Carreras davanti alla porta calcia debole e sciupa tutto, poi Asencio di testa non riesce ad angolare. 

  • PAGELLE BARCELLONA

    Due goal e potevano essere tre, Raphinha (8) si conferma la bestia nera del Real Madrid e trascina ad un altro successo il Barcellona. In mezzo la solita qualità di Pedri (6,5), Yamal (6) questa volta lascia la scena ma cresce nella ripresa. Lewandowski (7) non fallisce l'unica vera occasione, da campione vero. 

    BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia 6,5; Kounde 5, E. Garcia 6 (dall'83' G.Martin), Cubarsi 5,5, Balde ; Pedri 6,5, De Jong 6, Fermin Lopez 6,5 (dal 66' Olmo 6); Yamal 6, Lewandowski 7 (dal 66' Ferran Torres 6,5), Raphinha 8 (dall'83' Rashford s.v). 

  • PAGELLE REAL MADRID

    Nonostante i tre goal Courtois (6,5) va oltre la sufficienza perché tiene a galla i suoi dopo l'1-0. In difficoltà i due difensori centrali, Huijsen (5) e Asencio (4,5) che è anche sfortunato sul terzo goal deviando la palla in porta. Il migliore a centrocampo è Bellingham (6,5) che però predica un po' nel deserto. Show di Vincius Junior (7,5), autore del goal più bello della serata e che senza Mbappé sembra essere quello di due stagioni fa. Rodrygo (6) si accende solo a sprazzi. 

    REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Valverde 5,5 (dal 67' Arda Guler 6), Huijsen 5 (dal 76' Alaba 6), Asencio 4,5, Carreras 5,5; Tchouameni 5,5, Camavinga 5,5 (dall' 82' Ceballos s.v), Bellingham 6,5; Garcia 6,5 (76' Mbappé 6), Rodrygo 6, Vinicius Junior 7,5 (dall'82' Mastantuono s.v). 

  • RAPHINHA INCUBO DEL REAL MADRID

    Un'altra serata magica per Raphinha, sempre più decisivo nei momenti più importanti. Il brasiliano ripete quanto fatto a gennaio 2025, altra doppietta in finale di Supercoppa. 

    Quando vede il Real Madrid, l'ala del Barcellona è una certezza; settimo goal contro i Blancos per lui nelle ultime cinque partite. 

