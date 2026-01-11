Il Clasico di Supercoppa è ancora del Barcellona: Real Madrid sconfitto 3-2, doppietta di Raphinha, Vinicius non basta

Nonostante i tre goal Courtois (6,5) va oltre la sufficienza perché tiene a galla i suoi dopo l'1-0. In difficoltà i due difensori centrali, Huijsen (5) e Asencio (4,5) che è anche sfortunato sul terzo goal deviando la palla in porta. Il migliore a centrocampo è Bellingham (6,5) che però predica un po' nel deserto. Show di Vincius Junior (7,5), autore del goal più bello della serata e che senza Mbappé sembra essere quello di due stagioni fa. Rodrygo (6) si accende solo a sprazzi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Valverde 5,5 (dal 67' Arda Guler 6), Huijsen 5 (dal 76' Alaba 6), Asencio 4,5, Carreras 5,5; Tchouameni 5,5, Camavinga 5,5 (dall' 82' Ceballos s.v), Bellingham 6,5; Garcia 6,5 (76' Mbappé 6), Rodrygo 6, Vinicius Junior 7,5 (dall'82' Mastantuono s.v).