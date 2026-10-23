Goncalo Ramos recupera e torna in gruppo: gioca Udinese-Milan? La decisione di Amorim

Il Milan vuole subito mettere da parte la delusione in Europa League e vuole farlo con un Goncalo Ramos in più.
L'attaccante portoghese ha infatti smaltito l'infortunio ed è già tornato ad allenarsi in gruppo.
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Il Milan vuole subito mettere da parte la delusione in Europa League e vuole farlo con un Goncalo Ramos in più.
L'attaccante portoghese ha infatti smaltito l'infortunio ed è già tornato ad allenarsi in gruppo.
Inizialmente sembrava essere qualcosa di più serio, ma l'affaticamento al polpaccio accusato nella rifinitura prima della partita con il Bournemouth è già stato smaltito.
Ramos è tornato ad allenarsi con i compagni e adesso toccherà ad Amorim gestirlo per evitare rischi.
In tal senso verranno fatte tutte le valutazioni del caso prima di decidere se il portoghese potrà partire dal primo minuto già domenica sera contro l'Udinese.
Il problema attaccante per il Milan è evidente e appunto per questo si vuole evitare qualsiasi rischio di una ricaduta che potrebbe portare a un infortunio ben più grave.
Ramos verrà gestito, magari entrando a gara in corso contro l'Udinese per poi ritornare titolare nel turno infrasettimanale contro il Bologna.
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