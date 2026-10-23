Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Goncalo Ramos recupera e torna in gruppo: gioca Udinese-Milan? La decisione di Amorim

Serie A
Milan
Fantacalcio

Arriva una buona notizia per il Milan dopo la disfatta di Bournemouth: Goncalo Ramos è infatti già tornato a disposizione.

Pubblicità

Il Milan vuole subito mettere da parte la delusione in Europa League e vuole farlo con un Goncalo Ramos in più.

L'attaccante portoghese ha infatti smaltito l'infortunio ed è già tornato ad allenarsi in gruppo.

  • RECUPERO LAMPO

    Inizialmente sembrava essere qualcosa di più serio, ma l'affaticamento al polpaccio accusato nella rifinitura prima della partita con il Bournemouth è già stato smaltito.

    Ramos è tornato ad allenarsi con i compagni e adesso toccherà ad Amorim gestirlo per evitare rischi.

  • RAMOS GIOCA UDINESE-MILAN?

    In tal senso verranno fatte tutte le valutazioni del caso prima di decidere se il portoghese potrà partire dal primo minuto già domenica sera contro l'Udinese.

    Il problema attaccante per il Milan è evidente e appunto per questo si vuole evitare qualsiasi rischio di una ricaduta che potrebbe portare a un infortunio ben più grave.

    Ramos verrà gestito, magari entrando a gara in corso contro l'Udinese per poi ritornare titolare nel turno infrasettimanale contro il Bologna.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
UDI

UDI

Serie A

25 ott 2026

MIL

MIL