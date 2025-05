Gli uomini di Tudor per la Champions: le carte della Juventus nella corsa al quarto posto

Dopo il pari di Bologna, la Juventus prepara lo “spareggio” Champions con la Lazio: Tudor punterà ancora una volta sui suoi fedelissimi.

Tre gare da vincere per centrare il quarto posto, obiettivo mai come in questo momento di vitale importanza per la Juventus del presente e del futuro.

Alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio, appaiata a quota 63 punti in quarta posizione in classifica (così come la Roma), la formazione bianconera arriva incerottata, ma Igor Tudor non prende alibi.

Così come accaduto contro il Bologna una settimana fa, anche contro la Lazio manderà in campo un undici in grado di conquistare i tre punti.

Tra infortuni e squalifiche sarà una Juventus rimaneggiata, ma Tudor è convinto di avere le carte in regola per centrare il posto in Champions: per farlo punterà ancora sui suoi “fedelissimi”.