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Stefano Silvestri

Gazzetta dello Sport - "I decibel si sono alzati": perché Gasperini non ha parlato e cos'è successo dopo Roma-Lecce

L'assenza dell'ex allenatore dell'Atalanta davanti alle telecamere e poi in conferenza è stata motivata con un'indisposizione. Ma la realtà dei fatti sarebbe legata alle tensioni con l'ambiente.

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Sì, la Roma ha vinto. Ma i tanti passi falsi delle settimane precedenti, tra una zona Champions sfuggita di mano e l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna, sembrano aver lasciato scorie non ancora assorbite completamente.

La dimostrazione arriva da quanto accaduto nel post partita di Roma-Lecce, gara che la formazione di Gian Piero Gasperini ha vinto 1-0 grazie a un colpo di testa di Robinio Vaz, spezzando la striscia di risultati negativi. Un successo che, però, pare non aver placato la tensione presente nell'animo dell'allenatore giallorosso.

Una tensione che ha fatto capolino proprio dopo la gara col Lecce, quando Gasperini ha deciso di non presentarsi né davanti alle telecamere delle televisioni, né tantomeno in conferenza stampa, per commentare l'andamento del match.

  • LA SPIEGAZIONE DELLA ROMA

    "Abbassamento di voce": questa è stata la motivazione iniziale del mancato arrivo di Gasperini per parlare con inviati e giornalisti dell'andamento della sfida contro il Lecce. E in seguito la Roma ha parlato di "indisposizione", legando dunque il silenzio dell'allenatore nuovamente a questioni di salute.

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  • "I DECIBEL SI SAREBBERO ALZATI"

    Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in realtà, il motivo risiederebbe altrove: nello stato di tensione, appunto, in cui si trovava Gasperini dopo la soffertissima vittoria contro il Lecce.

    "Nello spogliatoio - si legge sul quotidiano - i decibel in realtà si sarebbero invece alzati. Sarà stata la pressione degli ultimi giorni, unita quasi certamente ai confronti di venerdì post eliminazione (da parte del Bologna) in Europa League a Trigoria con i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e il ds Ricky Massara: fatto sta che il tecnico della Roma ha deciso di non parlare in fondo a una settimana piena di amarezze".

    Il Messaggero conferma che "la notizia di ieri è che Gasp è entrato negli spogliatoi molto nervoso e ha deciso di non parlare, lasciando subito l'Olimpico".

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  • IL CONFRONTO CON LA DIRIGENZA

    Il confronto in questione è andato in scena venerdì scorso, appunto, dunque all'indomani del bruciante ko contro il Bologna. Una riunione lampo che ha dato adito a una serie di incertezze, relative non solo ai risultati in campo ma anche agli spigoli caratteriali dell'ex allenatore dell'Atalanta nei confronti di dirigenza e staff medico, dunque relative sia al mercato che alla questione infortuni.

    Scrive ancora il Messaggero che venerdì "c'è stato un richiamo da parte della proprietà a comportamenti più sobri. Ed è forse per questo motivo che Gasp allora ha deciso di non parlare".

  • LE PAROLE DI MASSARA

    Ancora secondo il Messaggero, a Gasperini non sarebbero piaciute neppure le parole del ds Massara prima di Roma-Lecce, a proposito dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa capitolina in questa delicata fase della stagione.

    "Gli infortuni succedono a tutte le squadre, soprattutto in questa fase della stagione - ha detto a DAZN l'ex dirigente milanista - abbiamo disputato oltre 30 gare, purtroppo sono concentrate tutte nello stesso reparto, quello offensivo. Dobbiamo comunque essere in grado di rispondere e fare meglio".

    Anche per questo Gasperini si sarebbe fatto prendere dal nervosismo al termine di Roma-Lecce, decidendo di lasciare l'Olimpico senza rilasciare dichiarazioni. Il tutto, paradossalmente, dopo il sospirato ritorno alla vittoria della propria squadra.

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