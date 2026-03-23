Gazzetta dello Sport - "I decibel si sono alzati": perché Gasperini non ha parlato e cos'è successo dopo Roma-Lecce

Sì, la Roma ha vinto. Ma i tanti passi falsi delle settimane precedenti, tra una zona Champions sfuggita di mano e l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna, sembrano aver lasciato scorie non ancora assorbite completamente.
La dimostrazione arriva da quanto accaduto nel post partita di Roma-Lecce, gara che la formazione di Gian Piero Gasperini ha vinto 1-0 grazie a un colpo di testa di Robinio Vaz, spezzando la striscia di risultati negativi. Un successo che, però, pare non aver placato la tensione presente nell'animo dell'allenatore giallorosso.
Una tensione che ha fatto capolino proprio dopo la gara col Lecce, quando Gasperini ha deciso di non presentarsi né davanti alle telecamere delle televisioni, né tantomeno in conferenza stampa, per commentare l'andamento del match.