Gazzetta dello Sport - "I decibel si sono alzati": perché Gasperini non ha parlato e cos'è successo dopo Roma-Lecce

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in realtà, il motivo risiederebbe altrove: nello stato di tensione, appunto, in cui si trovava Gasperini dopo la soffertissima vittoria contro il Lecce.

"Nello spogliatoio - si legge sul quotidiano - i decibel in realtà si sarebbero invece alzati. Sarà stata la pressione degli ultimi giorni, unita quasi certamente ai confronti di venerdì post eliminazione (da parte del Bologna) in Europa League a Trigoria con i Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e il ds Ricky Massara: fatto sta che il tecnico della Roma ha deciso di non parlare in fondo a una settimana piena di amarezze".

Il Messaggero conferma che "la notizia di ieri è che Gasp è entrato negli spogliatoi molto nervoso e ha deciso di non parlare, lasciando subito l'Olimpico".