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Wesley Gasperini RanieriGetty Images
Stefano Silvestri

Gazzetta dello Sport - Caso Wesley alla Roma: lo scontro Gasperini-Ranieri si allarga al brasiliano

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Roma

Lo stato di tensione della Roma coinvolge anche Wesley: Gasperini spinge da giorni per riaverlo a disposizione dopo l'infortunio, lo staff medico è più prudente. Ed è spalleggiato da Ranieri.

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Lo stato di tensione che sta attraversando l'ambiente della Roma rischia di trasformarsi in un caos. E ora, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ha coinvolto anche un elemento della rosa giallorossa: Wesley.

Il nocciolo della questione riguarda proprio l'esterno brasiliano. O meglio: le sue condizioni fisiche, considerando come l'ex Flamengo sia fermo da una quindicina di giorni per infortunio.

Sul tavolo nuove frizioni tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, rispettivamente allenatore e Senior Advisor giallorosso, dopo le scintille continue degli ultimi tempi.

  • L'INFORTUNIO DI WESLEY

    Wesley è fermo dalla fine di marzo, dopo essersi fatto male con il Brasile durante la sosta per gli impegni delle nazionali: l'esterno della Roma ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha interrotto la sua stagione.

    Tempi di recupero stimati: un mese circa. Con rientro in campo fissato approssimativamente per la fine di aprile. Ed è proprio qui che è nato il nuovo disaccordo tra Gasperini e Ranieri.

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  • GASPERINI PREME

    Secondo la Gazzetta dello Sport, però, Gasperini starebbe premendo affinché Wesley torni già ora a disposizione. Lo rivorrebbe cioè in gruppo, ad allenarsi assieme al resto della truppa giallorossa.

    L'obiettivo dell'ex allenatore dell'Atalanta è quello di poter nuovamente contare su di lui già contro l'Atalanta: gara che si giocherà all'Olimpico tra due giorni, sabato sera, nell'anticipo delle 20.45.

    Di più: scrive il quotidiano che, dipendendo da Gasperini, Wesley sarebbe già rientrato in gruppo prima della partita giocata lunedì scorso contro il Pisa, vinta poi in assenza del brasiliano grazie a una tripletta di Malen.

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  • LO STAFF MEDICO FRENA

    A non essere d'accordo è lo staff medico della Roma. Il quale, diversamente da Gasperini, predica prudenza nella gestione di Wesley ed è intenzionato a liberarlo per farlo tornare in gruppo solo la prossima settimana, dunque dopo la sfida contro l'Atalanta.

    L'ex giocatore del Flamengo sta svolgendo delle sedute individuali per recuperare dall'infortunio. Sperava nella convocazione contro l'Atalanta, ma i test a cui si è sottoposto non avrebbero convinto i medici giallorossi, tanto da non consentire il suo ritorno a disposizione di Gasperini.

  • RANIERI STA CON I MEDICI

    Secondo la Gazzetta, "Gasperini in questi giorni ha provato a insistere, cercando anche il via libera di Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin". Ma non ha avuto successo.

    A spalleggiare lo staff medico della Roma c'è infatti quel Claudio Ranieri con cui l'allenatore sta avendo screzi continui, privati e pubblici. E che, scrive il quotidiano, "ha preso le parti dello staff medico spesso messo sotto accusa in questi mesi".

    Il caso Wesley, insomma, "è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso". E che ora rischia di incrinare in maniera definitiva i tesissimi rapporti tra Ranieri e Gasperini all'interno della Roma.

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