Gazzetta dello Sport - Caso Wesley alla Roma: lo scontro Gasperini-Ranieri si allarga al brasiliano

Lo stato di tensione che sta attraversando l'ambiente della Roma rischia di trasformarsi in un caos. E ora, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ha coinvolto anche un elemento della rosa giallorossa: Wesley.
Il nocciolo della questione riguarda proprio l'esterno brasiliano. O meglio: le sue condizioni fisiche, considerando come l'ex Flamengo sia fermo da una quindicina di giorni per infortunio.
Sul tavolo nuove frizioni tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, rispettivamente allenatore e Senior Advisor giallorosso, dopo le scintille continue degli ultimi tempi.