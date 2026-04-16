Gazzetta dello Sport - Caso Wesley alla Roma: lo scontro Gasperini-Ranieri si allarga al brasiliano

Secondo la Gazzetta, "Gasperini in questi giorni ha provato a insistere, cercando anche il via libera di Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin". Ma non ha avuto successo.

A spalleggiare lo staff medico della Roma c'è infatti quel Claudio Ranieri con cui l'allenatore sta avendo screzi continui, privati e pubblici. E che, scrive il quotidiano, "ha preso le parti dello staff medico spesso messo sotto accusa in questi mesi".

Il caso Wesley, insomma, "è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso". E che ora rischia di incrinare in maniera definitiva i tesissimi rapporti tra Ranieri e Gasperini all'interno della Roma.