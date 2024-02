Formazioni Torino-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Sanabria, Pellegri, Krstovic e Sansone

Torino-Lecce apre la venticinquesima giornata di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni scelte da Ivan Juric e Roberto D'Aversa.

Il venerdì di Serie A, e il venticinquesimo turno del massimo campionato, si aprono all'Olimpico Grande Torino: di fronte il Torino di Ivan Juric e il Lecce di Roberto D'Aversa, sfida tra formazioni con obiettivi di classifica diversi.

Il Torino ha rallentato la propria corsa verso l'Europa con un paio di pareggi deludenti, prima contro la Salernitana e poi in casa del Sassuolo. Il Lecce è invece reduce dal tonfo di Bologna e non è ancora al sicuro: sono appena cinque le lunghezze di vantaggio sul Verona, terzultimo e, se il campionato finisse oggi, retrocesso in Serie B.

La gara d'andata, giocata il 28 ottobre al Via del Mare, ha visto il Torino imporsi per 1-0 sul Lecce grazie a una rete di Alessandro Buongiorno, che questa sera sarà però assente causa infortunio.

A proposito di formazioni: come scenderanno in campo Torino e Lecce? Tutti gli aggiornamenti sulle scelte di Juric e D'Aversa.