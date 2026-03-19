Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Simeone, Adams e Zapata

D'Aversa dovrebbe confermare in blocco l'undici titolare che ha battuto il Parma nell'ultimo turno. Adams e Simeone dunque sono ancora favoriti su Duvan Zapata, ma il colombiano scalpita.





TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. All. D'Aversa.



