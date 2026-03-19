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Lelio Donato

Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Simeone, Adams e Zapata

Il Milan deve ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e per farlo deve battere il Torino: le ultime sulle formazioni di Allegri e D'Aversa nella trentesima giornata di Serie A.

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Il sogno Scudetto sembra ormai definitivamente svanito ma il Milan, impegnato in casa contro il Torino, deve ancora blindare il posto nella prossima Champions League.

La sconfitta subita contro la Lazio ha infatti permesso all'Inter di allungare a +8 mentre il Napoli si è portato ora solo ad un punto dai rossoneri.

Situazione più tranquilla invece per il Torino dopo le due vittorie ottenute nelle ultime tre partite che hanno permesso ai granata di portarsi a +9 sulla zona retrocessione.

Ma chi gioca titolare Milan-Torino? Le ultime sulle formazioni di Allegri e D'Aversa.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Nessun dubbio in difesa dove De Winter sostituirà ancora l'infortunato Gabbia, mentre sulla sinistra Bartesaghi dovrebbe riprendersi il posto a danno di Estupinan. In attacco si va verso la conferma della coppia Pulisic-Leao ma occhio a Fullkrug e soprattutto Nkunku.


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.


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  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    D'Aversa dovrebbe confermare in blocco l'undici titolare che ha battuto il Parma nell'ultimo turno. Adams e Simeone dunque sono ancora favoriti su Duvan Zapata, ma il colombiano scalpita.


    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. All. D'Aversa.


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  • INDISPONIBILI MILAN

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Gabbia

    Loftus-Cheek

  • INDISPONIBILI TORINO

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Aboukhal

    Savva

    Sazonov

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