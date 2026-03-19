Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Simeone, Adams e Zapata

Il sogno Scudetto sembra ormai definitivamente svanito ma il Milan, impegnato in casa contro il Torino, deve ancora blindare il posto nella prossima Champions League.
La sconfitta subita contro la Lazio ha infatti permesso all'Inter di allungare a +8 mentre il Napoli si è portato ora solo ad un punto dai rossoneri.
Situazione più tranquilla invece per il Torino dopo le due vittorie ottenute nelle ultime tre partite che hanno permesso ai granata di portarsi a +9 sulla zona retrocessione.
Ma chi gioca titolare Milan-Torino? Le ultime sulle formazioni di Allegri e D'Aversa.