Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Estupinan MilanGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e Maldini

Il Milan all'Olimpico contro la Lazio per tenere vive le speranze scudetto: le scelte di Allegri e Sarri.

Pubblicità

Lazio-Milan sarà una delle sfide più attese della ventinovesima giornata di Serie A. Soprattutto ovviamente per il cammino dei rossoneri, che dopo aver vinto il derby ed esseri tornati a -7 dall'Inter vogliono rimanere nella lotta scudetto.

La partita, in programma domenica alle 20.45, vedrà il ritorno dei tifosi biancocelesti all'Olimpico dopo le proteste delle settimane precedenti. La Lazio davanti quindi al proprio pubblico proverà a fermare il Milan. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria in extremis contro il Sassuolo grazie al goal di Marusic. 

Di seguito le scelte di Allegri e Sarri per il posticipo domenicale. 

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    In porta toccherà ancora al giovane Motta vista l'indisponibilità di Provedel; in difesa, al fianco di Gila potrebbe esserci Provstgaard visto che è da valutare Romagnoli, uscito non al meglio dall'ultima partita. Discorso simile per Cataldi, anche lui a rischio forfait. Dubbio tra Isaksen e Cancellieri con il primo favorito; certezza Zaccagni così come sarà confermato l'ex Maldini al centro dell'attacco. 

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Il Milan sarà molto simile a quello vittorioso contro l'Inter: Gabbia è ancora in dubbio, verso la conferma De Winter al centro del reparto. Estupinan, reduce dal goal nel derby, può partire ancora titolare al posto di Bartesaghi. La novità obbligata per i rossoneri sarà in mezzo al campo dove Rabiot è out per squalifica. Ricci avanti su Jashari per prendere il posto del francese. Leao e Pulisic confermati in attacco, tornerà Gimenez tra i convocati. 

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri.
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI LAZIO

    Infortunati

    • Basic
    • Cataldi
    • Gigot
    • Provedel
    • Romagnoli
    • Rovella

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI MILAN

    Infortunati

    • Gabbia
    • Loftus-Cheek

    Squalificati

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0