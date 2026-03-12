Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e Maldini

Il Milan sarà molto simile a quello vittorioso contro l'Inter: Gabbia è ancora in dubbio, verso la conferma De Winter al centro del reparto. Estupinan, reduce dal goal nel derby, può partire ancora titolare al posto di Bartesaghi. La novità obbligata per i rossoneri sarà in mezzo al campo dove Rabiot è out per squalifica. Ricci avanti su Jashari per prendere il posto del francese. Leao e Pulisic confermati in attacco, tornerà Gimenez tra i convocati.