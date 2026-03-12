Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e Maldini

Lazio-Milan sarà una delle sfide più attese della ventinovesima giornata di Serie A. Soprattutto ovviamente per il cammino dei rossoneri, che dopo aver vinto il derby ed esseri tornati a -7 dall'Inter vogliono rimanere nella lotta scudetto.
La partita, in programma domenica alle 20.45, vedrà il ritorno dei tifosi biancocelesti all'Olimpico dopo le proteste delle settimane precedenti. La Lazio davanti quindi al proprio pubblico proverà a fermare il Milan. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria in extremis contro il Sassuolo grazie al goal di Marusic.
Di seguito le scelte di Allegri e Sarri per il posticipo domenicale.