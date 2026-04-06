Formazioni ufficiali Juventus-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Di Gregorio, Perin, Milik, David, Yildiz, Colombo e Messias

Il pre-sosta, a Juventus e Genoa, ha riservato due epiloghi amari: bianconeri fermati in casa dal Sassuolo, liguri sconfitti a Marassi dall'Udinese.
Ecco perché l'incrocio di Pasquetta, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, porta entrambe a doversi rimettere a correre per inseguire i rispettivi obiettivi: qualificazione Champions per la squadra di Spalletti, salvezza per quella di De Rossi.
Chi gioca titolare Juve-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni, all'Allianz Stadium squadre in campo alle 18.