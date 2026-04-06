Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
David JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Di Gregorio, Perin, Milik, David, Yildiz, Colombo e Messias

Serie A
Juventus vs Genoa
Juventus
Genoa

Le ultime su chi gioca titolare Juventus-Genoa e su chi va in panchina: le formazioni dell'Allianz Stadium, bianconeri e Grifone in campo a Pasquetta.

Pubblicità

Il pre-sosta, a Juventus e Genoa, ha riservato due epiloghi amari: bianconeri fermati in casa dal Sassuolo, liguri sconfitti a Marassi dall'Udinese.

Ecco perché l'incrocio di Pasquetta, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, porta entrambe a doversi rimettere a correre per inseguire i rispettivi obiettivi: qualificazione Champions per la squadra di Spalletti, salvezza per quella di De Rossi.

Chi gioca titolare Juve-Genoa? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni, all'Allianz Stadium squadre in campo alle 18.

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS

    Niente Vlahovic, che parte dalla panchina: gioca David come 9, supportato da Conceicao, McKennie e Yildiz. Panchina anche per Boga. Perin confermato tra i pali.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.


    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE GENOA

    De Rossi punta sulla qualità: Messias a supporto di Vitinha e Colombo, Malinovskyi in mediana, sugli esterni Ellertsson e Martin. Continuità all'impiego di Marcandalli in difesa. Out Norton-Cuffy infortunato.


    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI JUVENTUS-GENOA

    INDISPONIBILI JUVE

    Adzic (infortunato)


    INDISPONIBILI GENOA

    Cornet (infortunato)

    Siegrist (infortunato)

  • DOVE VEDERE JUVE-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Juve-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e disponibile sempre in tv anche utilizzando DAZN, mentre la partita dello Stadium in streaming sarà visibile su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS