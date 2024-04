Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Chiesa, Kostic, Barak, Beltran e Kouamé

Le formazioni ufficiali di Juve-Fiorentina: Allegri con Chiesa, Gatti e Kostic, Italiano sceglie Barak e Kouamé escludendo Arthur e Beltran.

Vincere per ritrovare la retta via. E soprattutto per tenere a distanza Bologna e Roma nella corsa a un quarto posto che si è fatta più complicata del previsto. Questo è l'obiettivo della Juventus, che ospita la Fiorentina nel posticipo domenicale della trentunesima giornata di Serie A.

Dopo aver vinto una sola volta nelle ultime nove giornate, la formazione di Massimiliano Allegri è obbligata a riprendere in mano il proprio destino in chiave Champions League. Mentre la Fiorentina ha la testa divisa tra due competizioni, considerando che giovedì disputerà l'andata dei quarti di finale di Conference League in casa del Viktoria Plzen.

La gara d'andata si è giocata a Firenze lo scorso 5 novembre e ha visto la Juventus imporsi per 1-0 grazie a una rete di Miretti: altri tempi, tempi in cui la Signora era ancora concretamente in lotta per il primo posto con l'Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Juventus-Fiorentina: come giocheranno Allegri e Italiano? Chi scenderà in campo?