Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Marco Trombetta

Formazioni Genoa-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina

La Serie A riparte dopo la sosta con Genoa-Fiorentina, la sfida che apre la sesta giornata di campionato.

Pubblicità

Dopo la lunghissima sosta per le nazionali, riparte la Serie A con la sesta giornata, che verrà aperta dalla sfida di Marassi tra Genoa e Fiorentina.


Probabili formazioni Genoa - Fiorentina

3-4-2-1
Genoa crest
Genoa
GEN
Formazione
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
J. BijlowJ. BijlowA. MarcandalliA. MarcandalliS. OtoaS. OtoaL. OestigardL. OestigardK. EhizibueK. EhizibueD. SowD. SowJ. MessiasJ. MessiasM. FrendrupM. FrendrupM. EllertssonM. EllertssonT. BaldanziT. BaldanziM. OsmajicM. OsmajicD. de GeaD. de GeaL. RanieriL. RanieriR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryN. FagioliN. FagioliC. NdourC. NdourA. AttaA. Attateam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. Mastantuonoteam-logoP. Goncalves
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-4-2-1
Genoa

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • D. De Rossi
  • P. Vanoli


La squadra di De Rossi è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre la Viola, da quando è subentrato Vanoli al posto di Grosso, è in serie positiva con 4 punti in due partite.

Senza Colombo infortunato, De Rossi sceglierà uno tra Messias e Vitinha per affiancare l'ormai intoccabile Osmajic. Nella Fiorentina i dubbi principali sono in attacco: Pellegrino è favorito su Beto, Pedro Goncalves su Njie, mentre Mastantuono è rientrato tardi dall'Argentina ma dovrebbe comunque partire dall'inizio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FIORENTINA

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. All. De Rossi

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. All. Vanoli

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

In programma sabato 10 ottobre alle 15, Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN in tv e streaming per gli abbonati.

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO