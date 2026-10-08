Formazioni Genoa-Fiorentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Dopo la lunghissima sosta per le nazionali, riparte la Serie A con la sesta giornata, che verrà aperta dalla sfida di Marassi tra Genoa e Fiorentina.









La squadra di De Rossi è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre la Viola, da quando è subentrato Vanoli al posto di Grosso, è in serie positiva con 4 punti in due partite.

Senza Colombo infortunato, De Rossi sceglierà uno tra Messias e Vitinha per affiancare l'ormai intoccabile Osmajic. Nella Fiorentina i dubbi principali sono in attacco: Pellegrino è favorito su Beto, Pedro Goncalves su Njie, mentre Mastantuono è rientrato tardi dall'Argentina ma dovrebbe comunque partire dall'inizio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FIORENTINA

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. All. De Rossi

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. All. Vanoli

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

In programma sabato 10 ottobre alle 15, Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN in tv e streaming per gli abbonati.