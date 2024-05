Formazioni Bologna-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Odgaard, Castro, Orsolini, Chiesa e Yildiz

All'esordio di Paolo Montero, Bologna e Juventus vogliono conquistare matematicamente il 3° posto finale: le scelte di Thiago Motta e dell'uruguaiano.

Al Dall'Ara è la notte di Bologna e Juventus, ma è anche la notte di tanti suoi protagonisti: da Thiago Motta, che il prossimo anno potrebbe guidare proprio i bianconeri, all'esordiente Paolo Montero, passando per Nicolò Fagioli, che vede scadere oggi la propria squalifica.

Ma il posticipo in terra emiliana vale anche per la classifica, nonostante entrambe siano già qualificate alla prossima Champions League, e per il raggiungimento del terzo posto finale: sia il Bologna che la Juventus se lo prenderanno matematicamente in caso di vittoria, grazie al criterio degli scontri diretti favorevoli sull'avversaria di questa sera, dopo aver pareggiato per 1-1 la gara d'andata giocata all'Allianz Stadium.

Dopo il posticipo odierno, anche a Bologna e Juventus non rimarrà che una sola partita per chiudere il campionato: la squadra di Thiago Motta andrà a Genova contro il Genoa, mentre quella di Montero sfiderà il Monza a Torino.

Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori per la gara tra Bologna e Juventus: chi scenderà in campo al Dall'Ara.