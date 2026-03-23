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Fiorentina PrimaveraGetty Images
Michael Baldoin

La Fiorentina vince la Viareggio Cup ai supplementari: 4-1 contro il Rijeka, i viola tornano campioni 34 anni dopo

I viola si aggiudicano la 76ª edizione del trofeo più ambito a livello giovanile: dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, i toscani superano i croati con un netto 4-1 ai supplementari.

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Ci sono voluti oltre 30 anni, ma alla fine la Fiorentina torna ad aggiudicarsi la Viareggio Cup, vincendo ai tempi supplementari contro il Rijeka.

Appena un anno dopo la sconfitta in finale nel derby italiano contro il Genoa, i viola si riscattano e conquistano nuovamente il più prestigioso trofeo a livello giovanile.

Allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio non sono bastati i tempi regolamentari, chiusi sull’1-1: la formazione di Capparella ha poi segnato tre reti nei supplementari, aggiudicandosi per la nona volta il trofeo.

  • PERFETTA PARITÀ NEI TEMPI REGOLAMENTARI

    Il primo tempo è pressoché a senso unico: la Fiorentina trova inizialmente la rete del vantaggio, poi annullata per fuorigioco, e crea diverse palle gol neutralizzate dalla difesa avversaria. Alla fine, però, i viola vanno al riposo sull’1-0 grazie a Croci, che batte Brzic con un preciso rasoterra.

    Nel secondo tempo il Rijeka alza il ritmo, ma è ancora la formazione toscana a sfiorare il raddoppio attorno all’ora di gioco: il portiere croato si oppone a Pietropaolo. Un minuto più tardi arriva il pareggio: cross dalla sinistra di Samateh per Grulovic, che con il destro sorprende Dolfi.

    Nel finale è assedio dei croati, ma la Fiorentina resiste e porta la gara ai supplementari.

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  • LA FIORENTINA DOMINA E VINCE 4-1 AI SUPPLEMENTARI

    Dopo un finale di secondo tempo complicato, i viola indirizzano subito il match in avvio dei supplementari: Croci crossa al centro su punizione, Brzic esce a vuoto e Mataran insacca di testa.

    I croati accusano il colpo e i toscani firmano il tris, ancora con Croci: azione personale in zona centrale, supera Brzic e deposita in rete.

    Il definitivo 4-1 arriva nel finale del secondo tempo supplementare, grazie al calcio di rigore trasformato da Cianciulli dopo un fallo in area di Kaiteh, espulso nell’occasione.

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  • FIORENTINA-RIJEKA 4-1: IL TABELLINO DEL MATCH

    FIORENTINA-RIJEKA 4-1

    Marcatori: 18’ pt. Croci (F); 18’ st. Grulovic (R); 3’ pts. Mataran (F), 10’ Croci (F); 15’ sts. Cianciulli (F)

    FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri, Giusto, Boskovic, Perrotti (13’ st. Morazzini); Beldenti (21’ st. Guidorizzi), Cianciulli, Mataran; Bianchini (32’ st. Clarizia); Pietropaolo (21’ st. Ikenna), Croci (1’ sts. Angeloni). A disp.: Pinzani, Magalotti, Durante, Fattori, Niang, Melani. All.: Capparella.

    RIJEKA (4-3-1-2): Brzic; Vesligaj, Kitin, Tomic, Peteh (14’ pts. Bogovic); Skalamera (8’ st. Miskulin), Jaiteh, Beviakva; Serifi; Grulovic, Samateh (5’ sts. Udovicic). A disp.: Markovic, Simunic, Budanovic. All.: Gajzler.

    Arbitro: Crezzini di Siena

    Ammoniti: Perrotti (F), Kitin (R), Skalamera (R), Peteh (R), Mataran (F), Clarizia (F), Beviakva (R), Angeloni (F).

    Espulsi: Jaiteh (R) al 15’ sts. 

  • I PREMI INDIVIDUALI: MATARAN È IL MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO

    Golden Boy (miglior giocatore del torneo): Federico Mataran (Fiorentina)

    Premio Guglielmo Funel (capocannoniere): Ndiaga Sall (Rappresentativa Serie D - 6 goal); 

    Premio “Aldo Olivieri” (miglior portiere): Vito Kovac (Rijeka)

    Premio “Mauro Bellugi” (miglior difensore): Luka Tomic (Rijeka)

    Premio “Gianluca Signorini” (miglior difensore della finale): Marko Boskovic (Fiorentina)

    Premio “Sergio Vatta” (allenatore della squadra vincitrice): Marco Capparella (Fiorentina)

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  • L'ALBO D'ORO DELLA VIAREGGIO CUP

    9 vittorie: Fiorentina, Milan, Juventus

    8 vittorie: Inter

    6 vittorie: Dukla Praga, Torino

    4 vittorie: Sampdoria

    3 vittorie: Genoa, Roma, Sassuolo

    2 vittorie: Atalanta, Bologna, Vicenza

    1 vittoria: Anderlecht, Bari, Beyond Limits, Brescia, Cesena, Empoli, Napoli, Juventud, Partizan, Sparta Praga

Campionato Primavera
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