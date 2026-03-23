La Fiorentina vince la Viareggio Cup ai supplementari: 4-1 contro il Rijeka, i viola tornano campioni 34 anni dopo

Ci sono voluti oltre 30 anni, ma alla fine la Fiorentina torna ad aggiudicarsi la Viareggio Cup, vincendo ai tempi supplementari contro il Rijeka.
Appena un anno dopo la sconfitta in finale nel derby italiano contro il Genoa, i viola si riscattano e conquistano nuovamente il più prestigioso trofeo a livello giovanile.
Allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio non sono bastati i tempi regolamentari, chiusi sull’1-1: la formazione di Capparella ha poi segnato tre reti nei supplementari, aggiudicandosi per la nona volta il trofeo.