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Yeboah VeneziaGetty Images
Marco Trombetta

Fantacalcio 2026/2027: chi prendere tra le neopromosse, i migliori giocatori di Venezia, Frosinone e Monza

Fantacalcio

I consigli per l'asta del Fantacalcio 2026/2027 sui giocatori da prendere delle neopromosse Venezia, Frosinone e Monza.

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Il Fantacalcio può regalare gioie e soddisfazioni anche a chi vede esaltate le proprie doti da 'scout', decidendo di mettersi in gioco scovando talenti o puntando su profili meno altisonanti.

Per gli amanti di tale linea, non può non allettare prepararsi all'asta della nuova stagione strizzando l'occhio alle tre neopromosse: Venezia, Frosinone e Monza, fresche di approdo in Serie A, annoverano nelle rispettive rose calciatori in grado di fornire bonus o standard di rendimento sulla carta adeguati per sorprendere i vostri rivali.

Chi prendere delle neopromosse al Fantacalcio 2026/2027? I nostri consigli per l'asta relativi ai giocatori di Venezia, Frosinone e Monza su cui investire e riporre speranze.

  • CHI PRENDERE DEL VENEZIA AL FANTACALCIO

    - Stankovic

    - Haps

    - Bella-Kotchap

    - Correia

    - Busio

    - Basic

    - Adams

    - Yeboah


    Il Venezia è sicuramente la squadra con giocatori più interessanti in ottica fantacalcio.

    Stankovic, per esempio, è un ottimo portiere da modificatore. Bella-Kotchap il classico difensore da ultimi slot sempre titolare che può salvarvi le giornate.

    Haps una bella scommessa, aveva già fatto discretamente in Serie A e l'anno scorso è stato protagonista della promozione con cinque goal. Basic e Busio colpi low cost da bonus. Sette goal e quattro assist nell'ultima stagione per l'americano, che però in massima serie ha sempre faticato un po' di più.

    Yeboah l'uomo che inventa negli ultimi 20 metri, oltre che possibile rigorista. Doppia cifra di goal e assist nell'ultima annata. E poi c'è Akor Adams che può seguire le orme di Pohjanpalo.

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  • CHI PRENDERE DEL FROSINONE AL FANTACALCIO

    - Bracaglia

    - Calò

    - Schmid

    - Ghedjemis

    - Kvernadze


    Nel Frosinone c'è una scommessa in difesa che si chiama Bracaglia: 5 goal nell'ultimo campionato di Serie B da terzino. Nel suo ruolo c'è anche Terzic, ma a 1 è una chiamata da fare.

    Calò rigorista e uomo da bonus a centrocampo, Schmid acquisto molto importante, può giocare sia in mediana che nel tridente, negli ultimi anni è stato protagonista in Bundesliga col Werder.

    Ghedjemis , al netto delle sirene di mercato, è il vero gioiello dei ciociari. 15 goal lo scorso anno, il vero trascinatore. E non sottovalutate Kvernadze come ultimi slot o chiamata da leghe numerose.

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  • CHI PRENDERE DEL MONZA AL FANTACALCIO

    - Birindelli

    - Akinsansmiro

    - Pessina

    - Colpani

    - Cutrone


    Birindelli praticamente certo del posto, che sia da braccetto o come esterno a tutta fascia sulla destra.

    Akinsamiro aveva già fatto bene a Pisa e con un anno in più in Serie A è un'ottima chiamata da fare per gli ultimi slot a centrocampo.

    Pessina parte infortunato (ne avrà per 2 mesi) ma quando torna è titolare fisso oltre che rigorista del Monza.

    Colpani va considerata una scommessa low cost e non di più, Cutrone può tornare quello del primo anno di Como e senza Pessina calcerà anche i rigori.

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