Fantacalcio 2026/2027: chi prendere tra le neopromosse, i migliori giocatori di Venezia, Frosinone e Monza

- Stankovic

- Haps

- Bella-Kotchap

- Correia

- Busio

- Basic

- Adams

- Yeboah





Il Venezia è sicuramente la squadra con giocatori più interessanti in ottica fantacalcio.

Stankovic, per esempio, è un ottimo portiere da modificatore. Bella-Kotchap il classico difensore da ultimi slot sempre titolare che può salvarvi le giornate.

Haps una bella scommessa, aveva già fatto discretamente in Serie A e l'anno scorso è stato protagonista della promozione con cinque goal. Basic e Busio colpi low cost da bonus. Sette goal e quattro assist nell'ultima stagione per l'americano, che però in massima serie ha sempre faticato un po' di più.

Yeboah l'uomo che inventa negli ultimi 20 metri, oltre che possibile rigorista. Doppia cifra di goal e assist nell'ultima annata. E poi c'è Akor Adams che può seguire le orme di Pohjanpalo.