Fantacalcio 2026/2027: chi prendere tra le neopromosse, i migliori giocatori di Venezia, Frosinone e Monza

Il Fantacalcio può regalare gioie e soddisfazioni anche a chi vede esaltate le proprie doti da 'scout', decidendo di mettersi in gioco scovando talenti o puntando su profili meno altisonanti.
Per gli amanti di tale linea, non può non allettare prepararsi all'asta della nuova stagione strizzando l'occhio alle tre neopromosse: Venezia, Frosinone e Monza, fresche di approdo in Serie A, annoverano nelle rispettive rose calciatori in grado di fornire bonus o standard di rendimento sulla carta adeguati per sorprendere i vostri rivali.
Chi prendere delle neopromosse al Fantacalcio 2026/2027? I nostri consigli per l'asta relativi ai giocatori di Venezia, Frosinone e Monza su cui investire e riporre speranze.