Fabregas icona al Como, il presidente Suwarso svela: "C'è una lunga fila di interessati"

Mirwan Suwarso si gode il Como in Champions League.





Il presidente del club lariano ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Abbiamo già investito oltre 400 milioni di euro sul mercato? Aziende come Uber e Netflix hanno investito pesantemente per anni per costruire quello che sono oggi. Una squadra consolidata può cambiare 3 o 4 calciatori. Noi, di promozione in promozione, 9 o 10 ogni volta. Esserci qualificati in Champions League prima del previsto ha creato un'ulteriore necessità di rafforzarsi, ma guardate in cosa stiamo investendo: giovani con il potenziale di migliorare e crescere di valore".





"Sono preoccupato per le regole del Fair Play Finanziario? Stiamo costruendo le fondamenta per ricavi ricorrenti. Quando ci siamo qualificati per la Champions, il nostro primo passo è stato parlare con l'Uefa. Costruire i nostri piani dentro il quadro normativo fa parte del diventare vincenti".





"Le multiproprietà? No, non fa per noi. Il nostro focus sarà sempre e soltanto Como".





"Lo Scudetto? Non fissiamo mai obiettivi di ambizione sportiva. La nostra pianificazione riguarda la costruzione di un club finanziariamente sostenibile, che possa permettersi di competere in Europa. La Champions è arrivata prima che il business avesse quella solidità finanziaria. Durerà? Yes. Non prometteremo ai fan titoli o un posto permanente in Champions, ma un club che diventerà finanziariamente solido. Il Como ha attraversato tre fallimenti fra il 2004 e il 2017, non succederà di nuovo".





"Non so per quanto tempo sarò presidente. Ma durante il mio tempo qui spero di contribuire a costruire le fondamenta di un club che possa prosperare per generazioni. Un club di cui la gente di Como possa essere sempre orgogliosa, in cui senta un senso di appartenenza, e la cui storia ispiri bambini e non solo, qui e oltre Como, a vedere ciò che è possibile".