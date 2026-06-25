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Mattia Liberali ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere

Europei Under 19, i convocati dell'Italia: Liberali la stella, assenti Inacio e Reggiani

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Dopo lo stage tenutosi a Coverciano l'Italia Under 19 di Alberto Bollini prenderà il volo nella giornata di domani in direzione Galles dove si terrà, dal 28 giugno all'11 luglio, la fase finale dell'Europeo Under 19.


Gli Azzurrini vanno alla caccia del titolo che fu vinto nel 2023 a Malta e affronteranno nel girone Croazia, Serbia e Ucraina. Bollini ha certificato oggi l'elenco dei 20 calciatori che voleranno in Galles e saranno tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 e due classe 2009. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semifinali in gara secca che precederanno la finalissima in programma al Racecourse Ground di Wrexham.


  • L’ELENCO DEI CONVOCATI

    Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
    Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
    Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);
    Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).


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  • IL PROGRAMMA

    Fase a gironi (dal 28 giugno al 5 luglio)

    Gruppo A: Galles, Danimarca, Germania, Spagna
    Gruppo B: Croazia, Serbia, ITALIA, Ucraina


    Prima giornata

    domenica 28 giugno
    Ore 19: Galles-Spagna, Racecourse Ground di Wrexham
    Ore 21: Germania-Danimarca, Central Park di Denbigh

    lunedì 29 giugno
    Ore 17: ITALIA-Serbia, The Oval di Caernarfon
    Ore 21: Croazia-Ucraina, Bangor City Stadium di Bangor


    Seconda giornata

    mercoledì 1° luglio
    Ore 19: Danimarca-Spagna, Central Park di Denbigh
    Ore 21: Galles-Germania, Racecourse Ground di Wrexham

    giovedì 2 luglio
    Ore 15: Croazia-ITALIA, The Oval di Caernarfon
    Ore 19: Serbia-Ucraina, Bangor City Stadium di Bangor


    Terza giornata

    sabato 4 luglio
    Ore 15: Danimarca-Galles, Racecourse Ground di Wrexham
    Ore 15: Spagna-Germania, Central Park di Denbigh

    domenica 5 luglio
    Ore 17: Ucraina-ITALIA, Bangor City Stadium di Bangor
    Ore 17: Serbia-Croazia, The Oval di Caernarfon

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