Europei Under 19, i convocati dell'Italia: Liberali la stella, assenti Inacio e Reggiani

Dopo lo stage tenutosi a Coverciano l'Italia Under 19 di Alberto Bollini prenderà il volo nella giornata di domani in direzione Galles dove si terrà, dal 28 giugno all'11 luglio, la fase finale dell'Europeo Under 19.





Gli Azzurrini vanno alla caccia del titolo che fu vinto nel 2023 a Malta e affronteranno nel girone Croazia, Serbia e Ucraina. Bollini ha certificato oggi l'elenco dei 20 calciatori che voleranno in Galles e saranno tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 e due classe 2009. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semifinali in gara secca che precederanno la finalissima in programma al Racecourse Ground di Wrexham.



