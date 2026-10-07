Esordio per Provedel in Inter-Parma? Titolare al posto di Martinez, Chivu pensa al turnover

Se in estate, dopo l'addio di Sommer, poteva esserci qualche dubbio su chi fosse il portiere titolare dell'Inter, Chivu lo ha subito chiarito con le sue scelte.

Il tecnico nerazzurro ha dato i guantoni principali in mano a Martinez ed ha ribadito la fiducia al portiere spagnolo anche dopo gli errori commessi.

"Quando un portiere fa un errore - ha spiegato Chivu - centinaia di persone giudicano l'errore come se fosse la fine del mondo e non è giusto. Un attaccante, se sbaglia a tu per tu col portiere, non viene giudicato allo stesso modo di un portiere che fa un errore. Non è semplice per un portiere mantenere l'autostima e la forza mentale. Martinez è uno che si prende la responsabilità degli errori, mantiene un livello di professionalità importante e si mette a disposizione del gruppo, per me è più che pronto".