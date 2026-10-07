Esordio per Provedel in Inter-Parma? Titolare al posto di Martinez, Chivu pensa al turnover

Ci siamo per il debutto di Ivan Provedel con la maglia dell'Inter dopo il suo trasferimento dalla Lazio in estate.
Contro il Parma è pronto a giocare lui titolare tra i pali della porta nerazzurra al posto di Josep Martinez.
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Ci siamo per il debutto di Ivan Provedel con la maglia dell'Inter dopo il suo trasferimento dalla Lazio in estate.
Contro il Parma è pronto a giocare lui titolare tra i pali della porta nerazzurra al posto di Josep Martinez.
Se in estate, dopo l'addio di Sommer, poteva esserci qualche dubbio su chi fosse il portiere titolare dell'Inter, Chivu lo ha subito chiarito con le sue scelte.
Il tecnico nerazzurro ha dato i guantoni principali in mano a Martinez ed ha ribadito la fiducia al portiere spagnolo anche dopo gli errori commessi.
"Quando un portiere fa un errore - ha spiegato Chivu - centinaia di persone giudicano l'errore come se fosse la fine del mondo e non è giusto. Un attaccante, se sbaglia a tu per tu col portiere, non viene giudicato allo stesso modo di un portiere che fa un errore. Non è semplice per un portiere mantenere l'autostima e la forza mentale. Martinez è uno che si prende la responsabilità degli errori, mantiene un livello di professionalità importante e si mette a disposizione del gruppo, per me è più che pronto".
Alla ripresa del campionato, però, a difendere la porta dell'Inter contro il Parma ci sarà Ivan Provedel.
Per l'ex Lazio si tratterebbe dell'esordio in gare ufficiali con la maglia dell'Inter. Per Chivu una scelta dettata dai tanti impegni ravvicinati e un modo per tenere sul pezzo il portiere italiano, che tra Serie A e Coppa Italia avrà le sue chance nelle dinamiche di turnover.
Le gerarchie, però, restano quelle e il posto di Martinez non è in discussione. Fa parte delle normali rotazioni che coinvolgeranno molti altri interpreti della rosa nerazzurra.
Così come per tutte le italiane impegnate nelle coppe, il mese di ottobre sarà intensissimo per l'Inter con 7 partite in poco più di 15 giorni.
Tra Parma e Club Brugge i cambi saranno tanti: si vedrà per la prima volta all'opera Spence, ma troverà spazio anche Pavard, oltre a Sucic, sin qui impiegato col contagocce.
E chissà che durante questo tour de force non possa crescere anche il minutaggio di Stankovic, sin qui il giocatore di movimento meno impiegato della rosa nerazzurra tra quelli a disposizione di Chivu, con soli 15 minuti giocati.
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