Empoli-Frosinone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Scontro salvezza al Castellani tra Empoli e Frosinone nella 35ª giornata di Serie A

Snodo cruciale per la salvezza di Empoli e Frosinone. Le due squadre si affrontano nella sfida valida per il 35° turno di Serie A e mette in palio tre punti fondamentali verso il raggiungimento dell’obiettivo chiamato permanenza nel massimo campionato.

La squadra di Davide Nicola è reduce dalla sconfitta del Gewiss Stadium di Bergamo per 2-0 contro l’Atalanta nell’ultimo turno. I toscani arrivano all’incontro da due vittorie di fila tra le mura amiche, conquistate contro Torino e Napoli.

L’Empoli è a quota 31 punti, a due lunghezze di vantaggio sulla zona calda e il terzultimo posto occupato dall’Udinese. I toscani condividono il punteggio con il Verona e proprio con il Frosinone, avversario di giornata in quello che è un vero e proprio crocevia per le due squadre.

Gli uomini di Di Francesco arrivano alla sfida dopo il 3-0 netto sulla Salernitana, arrivato allo Stirpe.



Il Frosinone è in serie positiva da cinque gare, con quattro pareggi contro Genoa, Bologna, Napoli e Torino e la vittoria proprio nell’ultimo turno: l’ultimo KO risale al 16 marzo contro la Lazio.

All’andata fu il Frosinone a imporsi col risultato di 2-1 tra le mura amiche, grazie alle reti di Cuni e Ibrahimovic, prima del goal nel finale di Caputo per gli ospiti.

Tutto su Empoli-Frosinone: le formazioni