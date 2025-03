Emergenza Inter in attacco con l'Udinese? Taremi non al meglio oltre a Lautaro Martinez assente, il ct dell'Iran: "Ha problemi"

Qualche problema per l'Inter in attacco: oltre al forfait di Lautaro da valutare le condizioni anche di Taremi, come annunciato dal suo ct.

Con la pausa per le Nazionali che volge al termine, Simone Inzaghi sta iniziando a fare la "conta" di chi avrà a disposizione nel prossimo match di campionato contro l'Udinese.

Per l'Inter inizierà un mese durissimo con gli impegni in tre competizioni diverse, Serie A, Coppa Italia e Champions League. Per il tecnico nerazzurro sarà quindi fondamentale avere tutta la rosa a disposizione.

Nelle ultime ore sono arrivate novità per quanto riguarda Lautaro Martinez che non ce la farà per la prossima gara ma in attacco da valutare anche le condizioni di Taremi, che è in Nazionale con l'Iran ma ha saltato la prima sfida.

Dell'attaccante ex Porto ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico dell'Iran, Amir Ghalenoei.