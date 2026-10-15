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Lelio Donato

Dybala infortunato, Malen squalificato: come cambia l'attacco della Roma e chi gioca contro il Genoa, è l'occasione di Castro

Serie A
Roma
Roma vs Genoa
Genoa

L'olandese deve scontare la squalifica dopo l'espulsione di Como, mentre l'argentino si è fermato per infortunio in Champions League: ma chi gioca in attacco al posto di Malen e Dybala contro il Genoa?

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Quella che scenderà in campo contro il Genoa sarà una Roma molto diversa rispetto alle prime giornate di campionato.

Gasperini infatti deve fare i conti con alcune assenze pesanti soprattutto in attacco, dove per motivi diversi non ci saranno Paulo Dybala e Donyell Malen.

Il tecnico giallorosso deve quindi trovare soluzioni alternative per la prossima gara di campionato. Un'occasione anche per testare quei giocatori che finora si sono visti meno.

D'altronde, se la Roma vuole puntare molto in alto, è necessario che tutta la rosa venga coinvolta nelle rotazioni.

  • L'IMPORTANZA DI MALEN

    L'olandese è un punto fermo per Gasperini da quando è sbarcato nella Capitale lo scorso gennaio.

    Malen è infatti partito titolare in tutte le prime otto gare ufficiali dei giallorossi in questa stagione tra Serie A e Champions League.

    Difficile d'altronde rinunciare a un attaccante capace di segnare già otto goal, compresa la doppietta contro il Real Madrid che aveva illuso l'Olimpico.

    Contro il Genoa però Gasperini sarà costretto a farne a meno dato che Malen deve scontare il turno di squalifica dopo l'espulsione diretta subita durante Como-Roma della scorsa settimana.

  • DYBALA SEMPRE TITOLARE

    L'altro intoccabile dell'attacco giallorosso è Paulo Dybala.

    In estate Gasperini ha fortemente voluto il rinnovo della Joya nonostante alcuni dubbi sull'integrità fisica dell'argentino che nelle ultime stagioni ha saltato parecchie partite.

    Problemi che finora Dybala sembrava essersi lasciato alle spalle dato che ha giocato da titolare le prime otto gare ufficiali pur senza mai trovare la via della rete.

    Durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid, invece, l'argentino è stato sostituito all'intervallo a causa di un risentimento muscolare.

    La speranza è che si sia fermato in tempo ma sembra difficile che possa recuperare per Roma-Genoa.

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  • L'OCCASIONE DI CASTRO

    La squalifica di Malen dovrebbe essere la grande occasione di Santiago Castro.

    In estate l'argentino aveva scelto la Roma ben consapevole di partire alle spalle dell'olandese, ma con la convinzione di poter trovare il suo spazio. Cosa che finora non è avvenuta.

    Nelle ultime due di campionato Castro è rimasto addirittura seduto in panchina per novanta minuti, così come accaduto in entrambe le gare di Champions della Roma.

    In totale l'argentino ha fin qui messo insieme appena 105' complessivi nelle prime quattro giornate di Serie A senza mai segnare o fornire assist.

    Ma contro il Genoa, a meno di clamorose sorprese, il riferimento offensivo della Roma sarà Castro.

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  • MORA, SOULE O PELLEGRINI: CHI GIOCA AL POSTO DI DYBALA

    Le condizioni di Dybala andranno monitorate nelle prossime ore ma difficilmente Gasperini lo rischierà dal 1' contro il Genoa.

    Alle spalle di Santiago Castro, dunque, potrebbe essere confermato Matias Soulé che è partito titolare contro il Real Madrid insieme alla Joya e ha già collezionato otto presenze con due goal e tre assist.

    Ha trovato decisamente meno spazio invece Rodrigo Mora che però è entrato bene in Champions servendo anche un assist a Malen. Il giovane talento portoghese sembra favorito per affiancare Soulé contro il Genoa.

    L'alternativa è Lorenzo Pellegrini, schierato titolare nell'ultima di campionato a Como ma non ancora al top fisicamente dopo parecchi mesi di inattività.

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