Dybala infortunato, Malen squalificato: come cambia l'attacco della Roma e chi gioca contro il Genoa, è l'occasione di Castro

Le condizioni di Dybala andranno monitorate nelle prossime ore ma difficilmente Gasperini lo rischierà dal 1' contro il Genoa.

Alle spalle di Santiago Castro, dunque, potrebbe essere confermato Matias Soulé che è partito titolare contro il Real Madrid insieme alla Joya e ha già collezionato otto presenze con due goal e tre assist.

Ha trovato decisamente meno spazio invece Rodrigo Mora che però è entrato bene in Champions servendo anche un assist a Malen. Il giovane talento portoghese sembra favorito per affiancare Soulé contro il Genoa.

L'alternativa è Lorenzo Pellegrini, schierato titolare nell'ultima di campionato a Como ma non ancora al top fisicamente dopo parecchi mesi di inattività.