Dybala infortunato, Malen squalificato: come cambia l'attacco della Roma e chi gioca contro il Genoa, è l'occasione di Castro

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Quella che scenderà in campo contro il Genoa sarà una Roma molto diversa rispetto alle prime giornate di campionato.
Gasperini infatti deve fare i conti con alcune assenze pesanti soprattutto in attacco, dove per motivi diversi non ci saranno Paulo Dybala e Donyell Malen.
Il tecnico giallorosso deve quindi trovare soluzioni alternative per la prossima gara di campionato. Un'occasione anche per testare quei giocatori che finora si sono visti meno.
D'altronde, se la Roma vuole puntare molto in alto, è necessario che tutta la rosa venga coinvolta nelle rotazioni.