Dove vedere Polonia-Albania oggi in tv: in palio la finale playoff per i Mondiali, annunciato il canale

La partita più importante è arrivata. L'Albania, alle 20:45 di questa sera, affronta la Polonia nella semifinale playoff dei Mondiali, quella che darà la possibilità alla vincitrice di giocare la finalissima contro una tra Ucraina e Svezia, anch'esse inserite nel percorso B.
Essendo in gara secca, Polonia-Albania dovrà avere una vincitrice, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari e ai rigori.
Stasera una tra Polonia e Albania potrà festeggiare l'accesso alla finale, mentre i suoi tifosi incollati davanti allo schermo cominceranno a pensare già all'ultimo atto dei playoff contro Ucraina o Svezia.