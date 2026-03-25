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Albania squadraGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Polonia-Albania oggi in tv: in palio la finale playoff per i Mondiali, annunciato il canale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Polonia vs Albania
Polonia
Albania

Al pari dell'Italia, questa sera anche l'Albania cerca di superare la semifinale per raggiungere la finalissima playoff: alle 20:45 si gioca la partita più importante.

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La partita più importante è arrivata. L'Albania, alle 20:45 di questa sera, affronta la Polonia nella semifinale playoff dei Mondiali, quella che darà la possibilità alla vincitrice di giocare la finalissima contro una tra Ucraina e Svezia, anch'esse inserite nel percorso B.

Essendo in gara secca, Polonia-Albania dovrà avere una vincitrice, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari e ai rigori.

Stasera una tra Polonia e Albania potrà festeggiare l'accesso alla finale, mentre i suoi tifosi incollati davanti allo schermo cominceranno a pensare già all'ultimo atto dei playoff contro Ucraina o Svezia.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA-ALBANIA

    POLONIA (3-4-2-1): Grabara; Kedziora, Kiwior, Wisniewski; Cash, Slisz, Zielinski, Szymanski; Zalewski, Skoras, Lewandowski. All. Probierz

    ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Bajrami, Uzuni, Hoxha; Broja

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  • CHI TRASMETTE POLONIA-ALBANIA QUESTA SERA

    Eccezion fatta per Italia-Irlanda del Nord, disponibile in tv e streaming sulla Rai, le partite di qualificazione al Mondiale di oggi sono disponibili su Sky e NOW.

    Per vedere la gara tra Polonia e Albania è necessario l'abbonamento a uno dei due servizi, ma il match non è comunque trasmesso integralmente.

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  • IL CANALE PER VEDERE POLONIA-ALBANIA

    Polonia-Albania è inserita all'interno di Diretta Gol, dunque questa sera è possibile vedere solamente alcune azioni in diretta, nonchè goal e momenti salienti live.

    Sul canale 202 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Calcio, è possibile guardare il rimbalzo di linea tra tutte le partite delle ore 20:45, dunque ci sarà anche largo spazio per Polonia-Albania, seppur senza la possibilità di seguirla integralmente.

  • LA GUIDA TV DI OGGI

    20.45 Italia-Irlanda del Nord (Playoff Mondiali) - RAI 1

    20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

    20.45 Galles-Bosnia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

    23.00 Bolivia-Suriname (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+

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