Dove vedere Hacken-Juventus, Roma-Barcellona e Austria Vienna-Inter di Champions League femminile in tv e streaming

Se il calcio maschile sta lasciando spazio agli impegni delle Nazionali, quello femminile non si ferma. Così come non si ferma la Fase Campionato della Champions League.

In campo anche questa settimana le tre rappresentanti italiane in corsa nella competizione: la bJuventus, l'Inter e la Roma, che affronteranno rispettivamente le svedesi dell'Hacken, le austriache dell'Austria Vienna e le spagnole del Barcellona.

Quando si giocheranno Hacken-Juventus, Austria Vienna-Inter e Roma-Barcellona e dove si potranno vedere in tv e streaming? Tutte le informazioni sulle tre sfide delle formazioni italiane.







