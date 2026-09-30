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Juventus Roma Inter femminileGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere Hacken-Juventus, Roma-Barcellona e Austria Vienna-Inter di Champions League femminile in tv e streaming

Women's Champions League
BK Haecken FF vs Juventus
BK Haecken FF
Juventus
Austria Wien W vs Inter
Austria Wien W
Inter
Roma vs Barcellona
Roma
Barcellona
Frauenfußball

Le tre italiane in corsa nella competizione scendono in campo tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre: dove vedere le rispettive partite in diretta.

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Se il calcio maschile sta lasciando spazio agli impegni delle Nazionali, quello femminile non si ferma. Così come non si ferma la Fase Campionato della Champions League.

In campo anche questa settimana le tre rappresentanti italiane in corsa nella competizione: la bJuventus, l'Inter e la Roma, che affronteranno rispettivamente le svedesi dell'Hacken, le austriache dell'Austria Vienna e le spagnole del Barcellona.

Quando si giocheranno Hacken-Juventus, Austria Vienna-Inter e Roma-Barcellona e dove si potranno vedere in tv e streaming? Tutte le informazioni sulle tre sfide delle formazioni italiane.


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  • DOVE VEDERE HACKEN-JUVENTUS

    La formazione femminile della Juventus scenderà in campo nel tardo pomeriggio di quest'oggi, mercoledì 30 settembre, contro l'Hacken: l'orario d'inizio è stato fissato per le 18.45.

    La gara delle bianconere sarà visibile in diretta e in esclusiva, tramite abbonamento, su Disney+, broadcaster che anche per questa stagione detiene i diritti della Champions League femminile.

    La Juventus deve riscattare la sconfitta della gara d'esordio della Fase Campionato: la formazione bianconera è stata infatti battuta 2-1 dal Benfica all'Allianz Stadium.

  • DOVE VEDERE ROMA-BARCELLONA

    Anche Roma-Barcellona sarà visibile su Disney+. Come detto, per vedere le partite della Champions League femminile è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

    La gara della formazione giallorossa si giocherà in contemporanea con Hacken-Juventus: anche questa è infatti in programma alle 18.45 di oggi, mercoledì 30 settembre.

    La Roma va a caccia della sua prima vittoria in questa Fase Campionato: all'esordio ha infatti pareggiato senza reti in casa delle belghe del Leuven.

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  • DOVE VEDERE AUSTRIA VIENNA-INTER

    L'Inter è l'unica italiana che al debutto in Champions League è riuscita a portare a casa i tre punti: si è infatti imposta per 1-0 sull'Hacken, proprio la squadra che ora affronterà la Juventus.

    Per quanto riguarda il secondo impegno delle nerazzurre, contro l'Austria Vienna, è in programma domani, giovedì 1° ottobre: il calcio d'inizio sarà alle ore 18.45.

    Anche questa partita, come tutte le altre sfide della Champions League femminile, sarà visibile tramite abbonamento su Disney+.

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