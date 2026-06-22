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Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Dove giocherà Zaniolo? Juventus, Lazio, Milan, Como: tutte le opzioni e la richiesta dell'Udinese

Calciomercato
Serie A

Quale sarà la prossima squadra di Nicolò Zaniolo? L'Udinese lo ha messo in vendita: Juventus, Lazio, Milan e Como vogliono provare a prenderlo.

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Nicolò Zaniolo sarà uno dei nomi più caldi dell'estate 2026 di calciomercato. L'Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray, ma non resterà in Friuli.

Il suo futuro, però, sarà molto probabilmente ancora in Serie A. Per lui c'è la fila, con tante squadre pronte a sfruttare l'occasione.

  • 📌 ZANIOLO ALLA JUVENTUS

    La Juventus è sicuramente tra le candidate più forti nella corsa a Zaniolo.

    Carnevali lo considera il profilo migliore in termini di qualità-prezzo, rispetto al più costoso Brahim Diaz.

    L'Udinese chiede almeno 15 milioni di euro e i bianconeri potrebbero inserire Adzic (che piace molto al ds Nani) come contropartita per abbassare le pretese economiche dei friulani.

    Con Spalletti giocherebbe da sottopunta, molto vicino alla porta, un ruolo che quest'anno ha ricoperto principalmente McKennie e che Zaniolo ha dimostrato di saper fare alla perfezione all'Udinese con Davis.

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  • 📌 ZANIOLO AL MILAN

    Più defilato il Milan, che sta cercando di capire quanto Zaniolo potrebbe integrarsi nel nuovo progetto tecnico di Amorim.

    In rossonero tornerebbe a giocare da ala pura, con licenza di tagliare verso il centro sfruttando la sua capacità di inserimento.

    L'interesse del Milan c'è, ma è più un monitoraggio della situazione al momento che una reale intenzione di imbastire una trattativa con l'Udinese.

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  • 📌 ZANIOLO AL COMO

    Più concreto, invece, l'interesse del Como.

    Conosciamo benissimo il potere economico della squadra di Fabregas, che come dichiarato dal presidente Suwarso è alla ricerca di un profilo italiano all'altezza.

    Zaniolo potrebbe essere il colpo Champions, d'altronde le richieste dell'Udinese non rappresentano un problema per il Como e neppure l'ingaggio del giocatore. Allo stato attuale il club lariano è sicuramente l'altro forte candidato all'acquisto di Zaniolo insieme alla Juventus.

    In termini tattici potrebbe giocare da esterno o 'alla Nico Paz', specie se l'argentino dovesse lasciare Como. Ma c'è anche l'opzione 'falso 9', ruolo che ha già ricoperto con ottimi risultati all'Udinese.

  • 📌 ZANIOLO ALLA LAZIO

    Sullo sfondo c'è anche la Lazio, in uno scenario che sarebbe piuttosto clamoroso considerando il passato romanista del giocatore.

    Gattuso è un fattore fondamentale nell'eventuale avanzamento della trattativa, visto che Ringhio è un grande estimatore di Zaniolo e potrebbe spingere con Lotito per un suo acquisto.

    I biancocelesti devono però vendere prima di pensare di proporsi concretamente.

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