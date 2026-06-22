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Dove giocherà Zaniolo? Juventus, Lazio, Milan, Como: tutte le opzioni e la richiesta dell'Udinese Calciomercato Serie A

Quale sarà la prossima squadra di Nicolò Zaniolo? L'Udinese lo ha messo in vendita: Juventus, Lazio, Milan e Como vogliono provare a prenderlo.

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