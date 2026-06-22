Dove giocherà Zaniolo? Juventus, Lazio, Milan, Como: tutte le opzioni e la richiesta dell'Udinese

Più concreto, invece, l'interesse del Como.
Conosciamo benissimo il potere economico della squadra di Fabregas, che come dichiarato dal presidente Suwarso è alla ricerca di un profilo italiano all'altezza.
Zaniolo potrebbe essere il colpo Champions, d'altronde le richieste dell'Udinese non rappresentano un problema per il Como e neppure l'ingaggio del giocatore. Allo stato attuale il club lariano è sicuramente l'altro forte candidato all'acquisto di Zaniolo insieme alla Juventus.
In termini tattici potrebbe giocare da esterno o 'alla Nico Paz', specie se l'argentino dovesse lasciare Como. Ma c'è anche l'opzione 'falso 9', ruolo che ha già ricoperto con ottimi risultati all'Udinese.