Dove giocano i calciatori della Bosnia? La formazione contro l'Italia e i convocati

Se Dzeko non gioca più in Serie A, il nostro campionato è attualmente la casa di due elementi della rosa bosniaca. Entrambi sono difensori: Tarik Muharemovic del Sassuolo e Sead Kolasinac dell'Atalanta.

Tutti e due hanno giocato anche in Galles, con particolari sottolineature per la prestazione di Muharemovic: proprio lui agli sgoccioli del 90' ha evitato, sostituendosi al portiere Vasilj, un goal di Wilson che avrebbe condotto i padroni di casa in finale ed eliminato i bosniaci.

Attenzione anche al gioiellino Alajbegovic, attualmente al Salisburgo ma in procinto di tornare al Bayer Leverkusen: suo il rigore decisivo, ma suo anche l'angolo per l'1-1 di Dzeko.

Più esperto è Demirovic dello Stoccarda, partner di Dzeko, anche se proprio lui ha fallito l'unico penalty della Bosnia in Galles. Sunjic ha giocato in Champions League col Pafos, in mezzo al campo anche l'ex giallorosso Tahirovic. Mentre non brilla più la stella di Miralem Pjanic, che si è ritirato a gennaio.