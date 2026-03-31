Dove giocano i calciatori della Bosnia? La formazione contro l'Italia e i convocati

Al pari dell'Italia, anche la Bosnia Erzegovina ha raggiunto la finale dei playoff: tra la rappresentativa e il Mondiale c'è la squadra di Gattuso, decisa a raggiungere la Coppa del Mondo dopo tre tentativi falliti.
La Bosnia, che ha eliminato il Galles ai rigori, avrà dalla sua il fattore campo, visto che la finale si giocherà tra le mura amiche. Il motivo? Il sorteggio di qualche mese fa, che ha regalato alla rappresentativa la possibilità di avere la spinta dei propri tifosi a differenza di un'Italia che si gioca tutto lontano da casa.
Dopo l'Irlanda del Nord, dunque, ecco la Bosnia: una squadra sulla carta forse inferiore all'Italia, ma nettamente più forte dell'Irlanda del Nord, con giocatori abituati ai grandi palcoscenici.