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Wales BosniaGetty
Francesco Schirru

Dove giocano i calciatori della Bosnia? La formazione contro l'Italia e i convocati

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Galles vs Bosnia ed Erzegovina
Galles
Bosnia ed Erzegovina
Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

Al pari dell'Italia, anche il Bosnia ha superato le semifinali: ora, sfidando gli azzurri in finale, contenderà alla squadra di Gattuso un posto al Mondiale dopo aver eliminato il Galles ai rigori.

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Al pari dell'Italia, anche la Bosnia Erzegovina ha raggiunto la finale dei playoff: tra la rappresentativa e il Mondiale c'è la squadra di Gattuso, decisa a raggiungere la Coppa del Mondo dopo tre tentativi falliti.

La Bosnia, che ha eliminato il Galles ai rigori, avrà dalla sua il fattore campo, visto che la finale si giocherà tra le mura amiche. Il motivo? Il sorteggio di qualche mese fa, che ha regalato alla rappresentativa la possibilità di avere la spinta dei propri tifosi a differenza di un'Italia che si gioca tutto lontano da casa.

Dopo l'Irlanda del Nord, dunque, ecco la Bosnia: una squadra sulla carta forse inferiore all'Italia, ma nettamente più forte dell'Irlanda del Nord, con giocatori abituati ai grandi palcoscenici.

  • I CONVOCATI DELLA BOSNIA PER AFFRONTARE L'ITALIA

    Portieri: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)

    Difensori: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic (Gaziantep), Katic (Schalke), Muharemovic (Sassuolo), Hadzikadunic (Sampdoria), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens)

    Centrocampisti: Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Hadziahmetovic (Hull), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Alajbegovic (Salisburgo), Gigovic (Young Boys)

    Attaccanti: Demirovic (Stoccarda), Lukic (Universitatea Cluj), Bazdar (Jagiellonia), Dzeko (Schalke), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)

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  • LA FORMAZIONE UFFICIALE CONTRO L'ITALIA

    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez.


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  • IL CT DELLA BOSNIA

    Sergej Barbarez, classe 1971 nativo di Mostar, è il ct della Bosnia Herzegovina che affronta l'Italia nella finale playoff. Dopo aver giocato in Bundesliga con Amburgo e Bayer Leverkusen tra le altre, nel 2024 ha cominciato la sua carriera in panchina, partendo proprio dal ruolo di commissario tecnico.

    Già in passato sembrava che dovesse essere assunto come ct, ma alla fine il ruolo nella Bosnia è arrivato appena due anni fa.

    Barbarez potrebbe essere il secondo ct della Bosnia a guidare il team al Mondiale dopo Safet Sušić, tecnico della rappresentativa nell'unico torneo globale giocato, dodici anni fa (eliminazione nella fase a gironi).

  • LA STELLA DELLA BOSNIA

    Autore del goal che ha portato Galles-Bosnia Erzegovina ai supplementari e dunque ai rigori, dove il suo team ha avuto la meglio, Edin Dzeko è ancora la stella assoluta della sua rappresentativa.

    Attualmente allo Schalke 04 e quarantenne da pochi giorni, Dzeko conosce benissimo l'Italia e l'Italia conosce benissimo il bosniaco in virtù della lunga parentesi in Serie A tra Roma, Inter e Fiorentina.

    Con 147 partite giocate e 73 goal segnati con la Bosnia, Dzeko è il primatista in entrambi i dati, deciso ad incrementarli con la qualificazione al Mondiale.

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  • GLI ALTRI PERICOLI: "ITALIANI" E NON

    Se Dzeko non gioca più in Serie A, il nostro campionato è attualmente la casa di due elementi della rosa bosniaca. Entrambi sono difensori: Tarik Muharemovic del Sassuolo e Sead Kolasinac dell'Atalanta.

    Tutti e due hanno giocato anche in Galles, con particolari sottolineature per la prestazione di Muharemovic: proprio lui agli sgoccioli del 90' ha evitato, sostituendosi al portiere Vasilj, un goal di Wilson che avrebbe condotto i padroni di casa in finale ed eliminato i bosniaci.

    Attenzione anche al gioiellino Alajbegovic, attualmente al Salisburgo ma in procinto di tornare al Bayer Leverkusen: suo il rigore decisivo, ma suo anche l'angolo per l'1-1 di Dzeko.

    Più esperto è Demirovic dello Stoccarda, partner di Dzeko, anche se proprio lui ha fallito l'unico penalty della Bosnia in Galles. Sunjic ha giocato in Champions League col Pafos, in mezzo al campo anche l'ex giallorosso Tahirovic. Mentre non brilla più la stella di Miralem Pjanic, che si è ritirato a gennaio.