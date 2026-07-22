Dove acquistare la nuova maglia della Roma online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27

Una maglia che racconta identità, appartenenza e coraggio. La Roma ha svelato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27, un omaggio alla "Virtus" romana: il design richiama la storia del club con le iconiche tonalità giallorosse e lo Stemma della Tradizione, celebrando l'orgoglio e la determinazione che da sempre contraddistinguono i giallorossi.

