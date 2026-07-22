Una maglia che racconta identità, appartenenza e coraggio. La Roma ha svelato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27, un omaggio alla "Virtus" romana: il design richiama la storia del club con le iconiche tonalità giallorosse e lo Stemma della Tradizione, celebrando l'orgoglio e la determinazione che da sempre contraddistinguono i giallorossi.
Dove acquistare la nuova maglia della Roma online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27
Una maglia che racconta identità, appartenenza e coraggio. La Roma ha svelato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27, un omaggio alla "Virtus" romana: il design richiama la storia del club con le iconiche tonalità giallorosse e lo Stemma della Tradizione, celebrando l'orgoglio e la determinazione che da sempre contraddistinguono i giallorossi.
UN OMAGGIO ALLA STORIA GIALLOROSSA
Il nuovo kit Home della Roma per la stagione 2026/27 mantiene le tradizionali tonalità giallorosse, abbinate a finiture gialle e a un design essenziale. Sul petto torna lo Stemma della Tradizione, mentre sul retro del colletto compare la scritta "CON TUTTE LE NOSTRE FORZE", a rafforzare il legame tra il club, la città e i suoi tifosi.
ADIDAS IN CAMPO
Realizzata da adidas, la maglia è pensata per garantire il massimo delle prestazioni in campo grazie a tessuti leggeri e alla tecnologia CLIMACOOL+, che favorisce traspirabilità e gestione del sudore, assicurando comfort anche nelle fasi più intense della partita.
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DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA ROMA
La nuova maglia Home della Roma è disponibile da oggi, 22 luglio 2026, presso gli AS Roma Store, sullo store online del club, nei punti vendita adidas selezionati, sull'app adidas e sul sito ufficiale del brand.
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