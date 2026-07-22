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AS Roma 2026/27 home kitAdidas/AS Roma
Simone Giromini

Dove acquistare la nuova maglia della Roma online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit home 2026/27

AS Roma

La Roma ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2026/2027, un inno alla "Virtus" romana.

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Una maglia che racconta identità, appartenenza e coraggio. La Roma ha svelato il nuovo kit Home per la stagione 2026/27, un omaggio alla "Virtus" romana: il design richiama la storia del club con le iconiche tonalità giallorosse e lo Stemma della Tradizione, celebrando l'orgoglio e la determinazione che da sempre contraddistinguono i giallorossi.

  • UN OMAGGIO ALLA STORIA GIALLOROSSA

    Il nuovo kit Home della Roma per la stagione 2026/27 mantiene le tradizionali tonalità giallorosse, abbinate a finiture gialle e a un design essenziale. Sul petto torna lo Stemma della Tradizione, mentre sul retro del colletto compare la scritta "CON TUTTE LE NOSTRE FORZE", a rafforzare il legame tra il club, la città e i suoi tifosi.



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  • ADIDAS IN CAMPO

    Realizzata da adidas, la maglia è pensata per garantire il massimo delle prestazioni in campo grazie a tessuti leggeri e alla tecnologia CLIMACOOL+, che favorisce traspirabilità e gestione del sudore, assicurando comfort anche nelle fasi più intense della partita.



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  • DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA ROMA

    La nuova maglia Home della Roma è disponibile da oggi, 22 luglio 2026, presso gli AS Roma Store, sullo store online del club, nei punti vendita adidas selezionati, sull'app adidas e sul sito ufficiale del brand.


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