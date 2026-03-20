Divise dell'Inghilterra per i Mondiali FIFA 2026: maglia casa, maglia trasferta, date di lancio e prezzi

La divisa casalinga è ora disponibile e si potrà acquistare dal 23 marzo online e in tutti i negozi del Paese. I Tre Leoni indosseranno il classico bianco con un colletto distintivo e una stampa sul tessuto che spicca sul design.

Realizzata con tecnologia Aero-FIT, assicura freschezza anche nelle giornate più calde del Nord America. Completano il look dettagli discreti e tocchi di “obsidian” e “speed red” su colletto, maniche e fianchi.

Nike spiega: «Aero-FIT è il nostro sistema di raffreddamento più avanzato. È realizzato a livello di filato e cucitura per creare una maglia strutturata con zone a rete aperte e chiuse che fanno circolare l’aria e mantengono il tessuto lontano dalla pelle. Garantisce un flusso d’aria più che doppio rispetto ai tessuti tradizionali, aiutando gli atleti a restare freschi e concentrati anche in condizioni di calore intenso».

Lo stemma dei Tre Leoni compare sul petto con una stella sopra: l’auspicio è che ne arrivi una seconda dopo il torneo.

Non ancora in vendita, la divisa 2024 avrà un prezzo di 84,99 sterline nei mercati principali, con taglie ridotte per ragazzi e bambini e opzione di personalizzazione al momento del pagamento.