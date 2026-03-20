Divise dell'Inghilterra per i Mondiali FIFA 2026: maglia casa, maglia trasferta, date di lancio e prezzi

Quest’estate l’Inghilterra cercherà la gloria mondiale in Nord America, dopo 60 anni di delusioni. I tifosi dei Three Lions possono ora godersi il lancio delle divise per il torneo più importante dell’anno. L’Inghilterra affronterà Croazia, Ghana e Panama nella fase a gironi e sfoggerà l’ultima collezione Nike per aggiungere una seconda stella alle proprie maglie.
Nike ha dichiarato: «Questo lancio incarna la forza dei Tre Leoni e il loro intramontabile simbolismo di speranza per la nazione». Dopo la qualificazione la domanda è schizzata, quindi ecco una guida rapida alle divise home e away, alle date di uscita e ai prezzi.