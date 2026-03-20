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Harry Sherlock

Divise dell'Inghilterra per i Mondiali FIFA 2026: maglia casa, maglia trasferta, date di lancio e prezzi

Inghilterra
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Nike ha presentato le divise dell'Inghilterra per i Mondiali 2026: look rinnovato per maglia casalinga, trasferta e portiere, quest'ultima probabilmente indossata da Jordan Pickford dell'Everton.

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Quest’estate l’Inghilterra cercherà la gloria mondiale in Nord America, dopo 60 anni di delusioni. I tifosi dei Three Lions possono ora godersi il lancio delle divise per il torneo più importante dell’anno. L’Inghilterra affronterà Croazia, Ghana e Panama nella fase a gironi e sfoggerà l’ultima collezione Nike per aggiungere una seconda stella alle proprie maglie.

Acquista le divise della Nazionale inglese per i Mondiali su Nike. 

Nike ha dichiarato: «Questo lancio incarna la forza dei Tre Leoni e il loro intramontabile simbolismo di speranza per la nazione». Dopo la qualificazione la domanda è schizzata, quindi ecco una guida rapida alle divise home e away, alle date di uscita e ai prezzi.

  • England 2026 World Cup Home KitNike

    La divisa casalinga dell'Inghilterra

    Acquista le divise dell'Inghilterra per i Mondiali su Nike

    La divisa casalinga è ora disponibile e si potrà acquistare dal 23 marzo online e in tutti i negozi del Paese. I Tre Leoni indosseranno il classico bianco con un colletto distintivo e una stampa sul tessuto che spicca sul design. 

    Realizzata con tecnologia Aero-FIT, assicura freschezza anche nelle giornate più calde del Nord America. Completano il look dettagli discreti e tocchi di “obsidian” e “speed red” su colletto, maniche e fianchi. 

    Nike spiega: «Aero-FIT è il nostro sistema di raffreddamento più avanzato. È realizzato a livello di filato e cucitura per creare una maglia strutturata con zone a rete aperte e chiuse che fanno circolare l’aria e mantengono il tessuto lontano dalla pelle. Garantisce un flusso d’aria più che doppio rispetto ai tessuti tradizionali, aiutando gli atleti a restare freschi e concentrati anche in condizioni di calore intenso».

    Lo stemma dei Tre Leoni compare sul petto con una stella sopra: l’auspicio è che ne arrivi una seconda dopo il torneo. 

    Non ancora in vendita, la divisa 2024 avrà un prezzo di 84,99 sterline nei mercati principali, con taglie ridotte per ragazzi e bambini e opzione di personalizzazione al momento del pagamento.

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  • England away kitNike

    La divisa da trasferta dell'Inghilterra

    Acquista le divise dell'Inghilterra per i Mondiali su Nike

    La divisa da trasferta si distingue nettamente dai modelli precedenti e sfoggia lo stemma al centro della maglia.

    La finitura “Speed Red” e una stella dorata sopra lo stemma centrato caratterizzano il design, mentre il nuovo colletto completa lo stile. 

    Nike spiega: “Questa divisa segna un cambio storico: maglia rossa e pantaloncini blu navy, un abbinamento audace che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione”.

    Come per altre divise da trasferta, i prezzi dovrebbero allinearsi a quelli della maglia casalinga, variando per regione e rivenditore. 

    Tutti gli articoli saranno disponibili globalmente su Nike.com da lunedì 23 marzo. La nazionale li indosserà per la prima volta venerdì 27 marzo, nella partita contro l’Uruguay.

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