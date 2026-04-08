Dietro Dybala il vuoto: poca qualità e non solo, cosa non ha funzionato nel progetto Gasperini

Paulo Dybala è l’uomo più qualitativo della rosa della Roma e ai primissimi posti (se non al primo assoluto) di tutta la Serie A. La Joya però non ha dato appieno il suo contributo alla causa giallorossa per via dei tanti problemi fisici che lo hanno rallentato in stagione (17 le presenze in campionato, con appena due goal realizzati e tre assist vincenti forniti ai compagni), una costante ormai. Inoltre sull’argentino pesa la situazione legata al mancato rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione: una situazione ancora da decifrare per il futuro.