Dietro Dybala il vuoto: poca qualità e non solo, cosa non ha funzionato nel progetto Gasperini

Il crollo è stato verticale e la classifica ben testimonia la situazione. In casa Roma il vento è cambiato portando con il rischio di trascinare via anche quanto di buono fatto nella prima parte della stagione.
Da candidata principale al quarto posto (dopo aver fatto anche sogni più ambiziosi dopo il primo scorci di stagione), la Roma si ritrova sesta in classifica a -4 dal Como quarto e fuori dall’Europa League dopo il ko agli ottavi contro il Bologna.
Ma cosa non ha funzionato nella Roma di Gasperini? Quali lacune sono emerse con il passare dei mesi?