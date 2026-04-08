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dybala gasperini romaGetty Images
Nino Caracciolo

Dietro Dybala il vuoto: poca qualità e non solo, cosa non ha funzionato nel progetto Gasperini

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Da candidata principale al quarto posto, la Roma si ritrova a inseguire: ma cosa non ha funzionato in stagione? Quali sono le lacune principali del gruppo giallorosso?

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Il crollo è stato verticale e la classifica ben testimonia la situazione. In casa Roma il vento è cambiato portando con il rischio di trascinare via anche quanto di buono fatto nella prima parte della stagione.

Da candidata principale al quarto posto (dopo aver fatto anche sogni più ambiziosi dopo il primo scorci di stagione), la Roma si ritrova sesta in classifica a -4 dal Como quarto e fuori dall’Europa League dopo il ko agli ottavi contro il Bologna.

Ma cosa non ha funzionato nella Roma di Gasperini? Quali lacune sono emerse con il passare dei mesi?

  • JOYA A METÀ

    Paulo Dybala è l’uomo più qualitativo della rosa della Roma e ai primissimi posti (se non al primo assoluto) di tutta la Serie A. La Joya però non ha dato appieno il suo contributo alla causa giallorossa per via dei tanti problemi fisici che lo hanno rallentato in stagione (17 le presenze in campionato, con appena due goal realizzati e tre assist vincenti forniti ai compagni), una costante ormai. Inoltre sull’argentino pesa la situazione legata al mancato rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione: una situazione ancora da decifrare per il futuro.

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  • IL VUOTO DIETRO DYBALA

    Senza la qualità di Dybala l’attacco della Roma fatica ad accendersi. Il solo Malen, arrivato a gennaio, non basta: Soulé è stato a sua volta limitato da diversi problemi fisici che hanno accentuato ancora di più il suo essere discontinuo, Robinio Vaz appare ancora troppo acerbo, mentre Dovbyk, Ferguson ed El Shaarawy hanno deluso seppur per motivi diversi. L’altro acquisto di gennaio, Zaragoza, invece ha anche lui deluso.

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  • REPARTI CARENTI

    La mancanza di qualità non è un problema riconducibile solo all’attacco: alla Roma manca anche qualità in mezzo al campo, così come sugli esterni – eccezion fatta per Wesley –, da sempre ruolo nevralgico nell’idea di calcio di Gasperini.

  • CROLLO ANCHE MENTALE?

    Le tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato e prima ancora la rimonta subita dalla Juventus nei minuti finali (da 3-1 a 3-3) evidenziano che, oltre alla poca qualità generale della rosa, il gruppo giallorosso abbia risentito anche mentalmente di qualche episodio negativo. Un crollo arrivato nel momento cruciale della stagione: un aspetto che sicuramente dovrà far riflettere anche in ottica futuro.

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