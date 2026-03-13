De Rossi ripensa a Genoa-Roma e perde la pazienza: "Gravissimo dubitare di una persona che sta nel calcio da 20 anni"

"Avremmo potuto perdere - ha proseguito De Rossi - avrebbero potuto dare un rigore per un fallo di mano, e io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua ex squadra. Ed è allucinante, è tutto figlio dei social e di quanta gente ha voglia di chiacchierare. Ma non ci torniamo, perché siamo superiori a questo.

Faccio le scelte perché penso che questo giocatore oggi ha più possibilità di farmi vincere la partita rispetto a un altro, questo potrebbe farmi vincere subentrando... questa è tutta una dinamica di scelte che non faccio solo io, lo fanno tutti quanti. A volte sono andato sulla continuità, una squadra che ha dato sempre risposte positive, altre volte ho cambiato perché volevo rinfrescare, altre volte invece ho cambiato perché fra la squadra che ha giocato la domenica prima e la squadra che ha giocato la domenica dopo c'erano grandi differenze di atteggiamento, differenze tattiche, differenze fisiche. È tutta una scelta, una partita a scacchi che fai con l'allenatore successivo, e quindi scegli in base alle caratteristiche dei giocatori. Non voglio sorprendere o fare formazioni a effetto: scelgo quello che penso ci porti punti".