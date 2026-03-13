De Rossi ripensa a Genoa-Roma e perde la pazienza: "Gravissimo dubitare di una persona che sta nel calcio da 20 anni"

Il +6 sul quartultimo posto occupato dalla Cremonese lascia più tranquilli rispetto a qualche settimana fa. Ma Daniele De Rossi, a quasi una settimana di distanza dall'importantissimo successo contro la Roma, ha ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa.
Il tecnico del Genoa lo ha fatto nella conferenza stampa di presentazione della trasferta di Verona, gara che si giocherà domenica a mezzogiorno e mezzo. E nel mirino, appunto, c'è ancora Genoa-Roma di domenica scorsa.
Perché Malinovskyi e compagni hanno vinto, sì. E si sono portati a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Ma le polemiche scatenatesi prima dell'inizio della partita contro i giallorossi proprio non sono andate giù a De Rossi.