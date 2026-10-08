Darmian al Bologna, ora è ufficiale: sarà titolare e dove giocherà? Il ruolo e i consigli per il Fantacalcio

Il grave infortunio di Holm, che starà fuori dai 4 ai 6 mesi, il Bologna ha sentito la necessità di tornare sul mercato per trovare un'alternativa per la fascia destra, dove era rimasto praticamente il solo Zortea a parte De Silvestri, che nell'ultima partita ha fatto il braccetto ed è più da considerare ormai un uomo spogliatoio.

Per questo motivo è arrivato Darmian, che nell'ultima stagione ha giocato solo 9 partite con l'Inter in tutte le competizioni (a causa soprattutto di problemi fisici), ma in quella precedente ne aveva accumulate ben 45.