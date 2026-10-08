Darmian al Bologna, ora è ufficiale: sarà titolare e dove giocherà? Il ruolo e i consigli per il Fantacalcio

Dopo sei anni all'Inter, Matteo Darmian è rimasto svincolato un paio di mesi prima di accettare la chiamata del Bologna.
Il classe '89 ha firmato un contratto di un anno con i rossoblu, che lo hanno annunciato ufficialmente.
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Dopo sei anni all'Inter, Matteo Darmian è rimasto svincolato un paio di mesi prima di accettare la chiamata del Bologna.
Il classe '89 ha firmato un contratto di un anno con i rossoblu, che lo hanno annunciato ufficialmente.
Il grave infortunio di Holm, che starà fuori dai 4 ai 6 mesi, il Bologna ha sentito la necessità di tornare sul mercato per trovare un'alternativa per la fascia destra, dove era rimasto praticamente il solo Zortea a parte De Silvestri, che nell'ultima partita ha fatto il braccetto ed è più da considerare ormai un uomo spogliatoio.
Per questo motivo è arrivato Darmian, che nell'ultima stagione ha giocato solo 9 partite con l'Inter in tutte le competizioni (a causa soprattutto di problemi fisici), ma in quella precedente ne aveva accumulate ben 45.
Darmian sarà dunque la prima alternativa sulla fascia desta a Zortea.
Da capire quali sono le sue condizioni, ma nell'arco della stagione potrebbe giocare diverse partite da titolare.
Inoltre Palladino potrà utilizzare anche come braccetto, ruolo che ha ricoperto con grandi risultati all'Inter.
Per il Fantacalcio, Darmian è un difensore da ultimi slot.
Si può prendere se avete già in rosa Zortea, ma anche singolarmente come scommessa low cost.
Come detto il posto da titolare non è assicurato, anche perché parliamo comunque di un calciatore di 37 anni, ma qualche bonus potrebbe comunque portarlo.
Ha in canna quei 2-3 goal stagionali e altrettanti assist, specie giocando alto a centrocampo.
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