Dal Galatasaray alla Roma, Spalletti perde Locatelli ma ritrova Cambiaso e Bremer: come cambia la Juventus

Sono passati solo pochi giorni dall'eliminazione in Champions League della Juventus; un'eliminazione che sembrava scontata prima del ritorno e che i bianconeri hanno avuto il merito e la forza di renderla con grossi rimpianti per come è andata all'Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti però non può rimanere a pensare a quanto successo in Europa perché davanti ha quella che probabilmente è la gara più importante dell'intero campionato.

Domenica sera i bianconeri saranno impegnati all'Olimpico contro la Roma, in uno scontro diretto per il quarto posto che vede la Juve non poter permettersi di perdere (andrebbe a -7).



Ma che Juventus sarà dopo i 120 minuti giocati contro il Galatasaray? Spalletti deve fare i conti con stanchezza e una squalifica importante ma avrà a disposizione anche forze fresche.