Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Spalletti 2-1GOAL
Andrea Ajello

Dal Galatasaray alla Roma, Spalletti perde Locatelli ma ritrova Cambiaso e Bremer: come cambia la Juventus

La Juventus deve guardare avanti dopo l'eliminazione in Champions, sfida decisiva con la Roma: tra squalifiche e rientri che squadra andrà all'Olimpico.

Pubblicità

Sono passati solo pochi giorni dall'eliminazione in Champions League della Juventus; un'eliminazione che sembrava scontata prima del ritorno e che i bianconeri hanno avuto il merito e la forza di renderla con grossi rimpianti per come è andata all'Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti però non può rimanere a pensare a quanto successo in Europa perché davanti ha quella che probabilmente è la gara più importante dell'intero campionato.

Domenica sera i bianconeri saranno impegnati all'Olimpico contro la Roma, in uno scontro diretto per il quarto posto che vede la Juve non poter permettersi di perdere (andrebbe a -7).

Ma che Juventus sarà dopo i 120 minuti giocati contro il Galatasaray? Spalletti deve fare i conti con stanchezza e una squalifica importante ma avrà a disposizione anche forze fresche. 

  • LA GESTIONE DI SPALLETTI POST GALATASARAY

    Prima di tutto la Juve dovrà dimostrare di aver superato le fatiche e la delusione dell'eliminazione in Champions che ha lasciato per forza qualcosa nella testa e nelle gambe dei giocatori.

    Spalletti per affrontare al meglio questo periodo, come già fatto in precedenza, ha dato un giorno di riposo alla squadra all'antivigilia del match. I bianconeri tornano ad allenarsi quest'oggi, unico giorno di fatto in cui il tecnico potrà preparare la gara con la Roma.

    • Pubblicità

  • LOCATELLI SQUALIFICATO, GIOCA KOOPMEINERS

    La prima grande differenza rispetto al match di Champions - e in generale - è l'assenza di Manuel Locatelli. Il capitano della Juve è stato squalificato nell'ultima giornata di campionato (era in diffida).

    Una perdita davvero importante per Spalletti vista la centralità di Locatelli e la crescita avuta dal centrocampista con il tecnico toscano in panchina.

    Non ci sono dubbi su come verrà rimpiazzato, ovvero con  Teun Koopmeiners, reduce da una bella prestazione in Champions (dopo i due goal dell'andata). 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TORNA CAMBIASO (E CABAL)

    Per uno che sarà indisponibile causa squalifica c'è chi torna dopo aver saltato la gara di mercoledì. Ovvero Andrea Cambiaso, squalificato in Champions ma regolarmente a disposizione per Roma-Juventus.

    L'esterno prenderà il posto sulla sinistra, permettendo ai bianconeri di tornare alla difesa a quattro. Ci sarà anche Juan Cabal come alternativa in quella posizione; il colombiano, esattamente come il compagno, era squalificato in Champions dopo l'espulsione dell'andata. 

  • BREMER TITOLARE CONTRO LA ROMA?

    Nelle ultime due partite la Juventus è stata senza il suo totem difensivo, Gleison Bremer. Il brasiliano ha dovuto fare i conti con un problema muscolare che però ha superato.

    Bremer, a meno di sorprese, sarà convocato e si candida per giocare dal primo minuto insieme a Lloyd Kelly, con Federico Gatti quindi che tornerebbe in panchina dopo la grande prestazione con il Galatasaray.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ATTACCO CONFERMATO

    Ciò che non cambierà tra Galatasaray e Roma è l'attacco, inteso come tutto il reparto offensivo che include anche Weston McKennie da trequartista. Il texano tornerà dove più ha convinto in questi mesi.

    Non si tocca Kenan Yildiz, nonostante la stanchezza e lo sforzo fatto per aver giocato oltre 100 minuti pochi giorni fa. Dall'altra parte confermato Francisco Conceicao mentre da 9 agirà di nuovo Jonathan David. Attacco che è chiamato a dare risposte in termini di produzione e realizzazione. 

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
0