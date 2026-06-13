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curtis-jones(C)Getty Images
Redazione Goal

Curtis Jones fuori dai piani di Iraola al Liverpool: il centrocampista è il primo obiettivo dell'Inter

Inter
Calciomercato
Serie A
Liverpool

Il centrocampista non rientra nei piani del nuovo allenatore dei Reds, che ora possono aprire all'Inter.

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L'Inter vuole mettere a segno un grande colpo a centrocampo e il nome su cui la dirigenza sta lavorando da gennaio è quello di Curtis Jones. Il classe 2001 è in scadenza nel 2027 con il Liverpool ed è l'obiettivo principale per rinforzare il reparto mediano dei nerazzurri.


Un aiuto in questa trattativa sembra arrivare dal nuovo allenatore dei Reds, Andoni Iraola. Lo spagnolo sta facendo le sue valutazioni sulla rosa del Liverpool e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jones non rientrerebbe nei suoi piani.


Ausilio, a distanza di sei mesi dal tentativo di gennaio, può provare ad affondare il colpo. Soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'uscita di Davide Frattesi, richiesto - proprio come nel mercato invernale - dal Nottingham Forest.

  • JONES IN USCITA

    Arne Slot aveva messo alla porta il centrocampista inglese e questo aveva portato l'Inter, a gennaio, a tentare il grande colpo, poi rimasto solo in canna anche per la mancata cessione di Frattesi.

    L'arrivo di Iraola avrebbe potuto cambiare le gerarchie nel centrocampo dei Reds, ma il nuovo allenatore sarebbe intenzionato a portarsi a Liverpool Alex Scott, perno del suo Bournemouth.


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  • IL PUNTO SULLA TRATTATIVA

    L'Inter vuole Curtis Jones. Questo non è certo un segreto, ma bisogna limare la distanza tra domanda e offerta. I nerazzurri sarebbero disposti a spingersi fino a 20 milioni di euro, mentre la richiesta degli inglesi è di 30 milioni più una percentuale sulla rivendita.

    Ci sono, quindi, ancora 10 milioni che ballano, ma l'insediamento di Iraola, che ha estromesso dai suoi piani Jones potrebbe davvero cambiare le carte in tavola tra Inter e Liverpool.


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  • LE PAROLE DI AUSILIO

    Al Festival della Serie A, a Parma, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva dichiarato: "L'interesse per questo ragazzo c'era a gennaio e c'è anche adesso. È un giocatore che stiamo seguendo, non ci siamo nascosti. La trattativa a gennaio avevamo provato a farla ma ci proveremo ancora questa estate".


    Ci riproverà l'Inter. Con Andoni Iraola possibile alleato per la buona riuscita della trattativa e con Curtis Jones desideroso di cambiare aria e di mettersi in gioco in una squadra importante.