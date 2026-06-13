Curtis Jones fuori dai piani di Iraola al Liverpool: il centrocampista è il primo obiettivo dell'Inter

L'Inter vuole mettere a segno un grande colpo a centrocampo e il nome su cui la dirigenza sta lavorando da gennaio è quello di Curtis Jones. Il classe 2001 è in scadenza nel 2027 con il Liverpool ed è l'obiettivo principale per rinforzare il reparto mediano dei nerazzurri.





Un aiuto in questa trattativa sembra arrivare dal nuovo allenatore dei Reds, Andoni Iraola. Lo spagnolo sta facendo le sue valutazioni sulla rosa del Liverpool e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jones non rientrerebbe nei suoi piani.





Ausilio, a distanza di sei mesi dal tentativo di gennaio, può provare ad affondare il colpo. Soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'uscita di Davide Frattesi, richiesto - proprio come nel mercato invernale - dal Nottingham Forest.