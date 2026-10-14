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Amorim Cardinale MilanGetty GOAL
Antonio Torrisi

Cosa è successo tra Amorim e Cardinale: "Non ho percepito nulla", cosa ha detto l'allenatore del Milan

Serie A
Milan

L'allenatore portoghese ha risposto alle presunte critiche del proprietario del club rossonero.

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Che il pareggio contro il Sassuolo abbia gettato delle nubi sul percorso del Milan di Ruben Amorim non c'è dubbio. Si parla pur sempre di un avvio al di sotto delle aspettative per il club rossonero. Ma della delusione di Gerry Cardinale si è parlato molto, moltissimo dopo la partita contro i neroverdi.

A tal punto che in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo la questione è stata posta anche all'allenatore portoghese, che però ha dribblato in maniera netta qualsiasi polemica.

Ma allora dove sta la verità? Cosa è successo tra Amorim e Cardinale?

  • CARDINALE DELUSO DOPO SASSUOLO-MILAN?

    A sollevare il tema è stato Sky Sport che, all'indomani del match contro il Sassuolo, ha parlato di un Gerry Cardinale "non troppo soddisfatto della proposta di gioco offensiva".

    Si parla dell'utilizzo di Gonçalo Ramos, soprattutto, "troppo raramente innescato", ma anche della fase difensiva. E tutto questo dopo aver visto dal vivo la partita contro i neroverdi.

    Il proprietario del Milan è tornato negli USA, ma dovrebbe tornare in Italia per la sfida contro l'Atalanta. Ma è successo davvero qualcosa tra lui e Ruben Amorim?

  • AMORIM SU CARDINALE: "NON HO AVVERTITO NULLA"

    In conferenza stampa, Ruben Amorim ha poi risposto alle presunte critiche fatte trapelare da Gerry Cardinale. Ed è stato netto.

    "Se ho capito bene la domanda è sul rapporto con Gerry e sulle critiche... Non ho avvertito nulla: solo una conversazione sul futuro, una conversazione sulla preparazione estiva insieme ad alcune persone della dirigenza per scegliere anche il luogo del prossimo ritiro. Quindi è stata una normale giornata di lavoro. Non ho percepito nulla, è stato un giorno come un altro".

    Insomma, tra si prosegue insieme. Ma qual è il percorso del Milan, adesso?

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  • QUALE FUTURO PER AMORIM AL MILAN?

    Ribadita e consolidata la fiducia della proprietà rossonera, Ruben Amorim è chiamato comunque a ricalibrare il percorso del suo Milan: "Per noi è sempre Champions League", ha detto alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, in Europa League.

    Il calendario dice, però, che i prossimi impegni dopo quello europeo sono contro Atalanta e Bournemouth: già tappe importantissime che portano a una parte finale di mese caratterizzata dal Derby contro l'Inter. E lì sì, il risultato sarà molto importante, come le risposte del campo.

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