Cosa è successo tra Amorim e Cardinale: "Non ho percepito nulla", cosa ha detto l'allenatore del Milan

Ribadita e consolidata la fiducia della proprietà rossonera, Ruben Amorim è chiamato comunque a ricalibrare il percorso del suo Milan: "Per noi è sempre Champions League", ha detto alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, in Europa League.

Il calendario dice, però, che i prossimi impegni dopo quello europeo sono contro Atalanta e Bournemouth: già tappe importantissime che portano a una parte finale di mese caratterizzata dal Derby contro l'Inter. E lì sì, il risultato sarà molto importante, come le risposte del campo.