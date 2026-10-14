Cosa è successo tra Amorim e Cardinale: "Non ho percepito nulla", cosa ha detto l'allenatore del Milan

Che il pareggio contro il Sassuolo abbia gettato delle nubi sul percorso del Milan di Ruben Amorim non c'è dubbio. Si parla pur sempre di un avvio al di sotto delle aspettative per il club rossonero. Ma della delusione di Gerry Cardinale si è parlato molto, moltissimo dopo la partita contro i neroverdi.
A tal punto che in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo la questione è stata posta anche all'allenatore portoghese, che però ha dribblato in maniera netta qualsiasi polemica.
Ma allora dove sta la verità? Cosa è successo tra Amorim e Cardinale?