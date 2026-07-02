Cosa è successo a Khephren Thuram, da titolarissimo a sacrificabile: la cessione eccellente della Juventus per arrivare a Kessié e Lobotka

La Juventus ha deciso che sarà Khephren Thuram il giocatore da sacrificare sul mercato per arrivare agli obiettivi per il centrocampo.
Ma cosa è successo al francese? E perché il suo status alla Juve è cambiato così rapidamente?
La Juventus ha deciso che sarà Khephren Thuram il giocatore da sacrificare sul mercato per arrivare agli obiettivi per il centrocampo.
Ma cosa è successo al francese? E perché il suo status alla Juve è cambiato così rapidamente?
La prima stagione di Khephren Thuram alla Juventus ci aveva fatto pensare che fosse proprio lui il centrocampista che mancava alla Juventus.
Qualità, quantità, ritmo alto in mezzo al campo e inserimenti: 4 goal e 6 assist in 35 presenze in Serie A, 26 delle quali da titolare.
Elogi e paragoni importanti da parte dei media, con qualcuno che tira in mezzo anche un certo Paul Pogba. Insomma, se pensavi a un intoccabile nel centrocampo della Juve, quello era lui.
Ma nel giro di un anno lo status di Thuram è improvvisamente cambiato. Da perno del futuro è diventato cedibile, sacrificabile. Praticamente l'indiziato principale per fare cassa. Ma cosa è successo?
Probabilmente la Juventus si aspettava una crescita esponenziale di Thuram nell'ultima stagione, crescita che in parte non è arrivata.
Al francese è mancata continuità di rendimento e i tanti problemi fisici hanno influito. Paradossalmente ha giocato più partite da titolare rispetto alla prima stagione in bianconero (30 su 35) ma la qualità delle sue prestazioni è diminuita, al punto che Spalletti nel finale di stagione gli ha preferito Koopmeiners.
Oltre all'aspetto tecnico, però, la Juventus valuta anche e soprattutto quello economico: la cessione di Thuram per i bianconeri rappresenterebbe una ottima plusvalenza, considerando che è stato acquistato dal Nizza per 20 milioni e potrebbe essere rivenduto intorno ai 40.
Dopo il Settlement Agreement con la UEFA e i vincoli di bilancio, i bianconeri possono permettersi un solo innesto tra Franck Kessie e Stanislav Lobotka, a meno che non arrivi una cessione importante, quella appunto di Khephren Thuram.
L'incasso consentirebbe di trattare contemporaneamente sia Kessie sia Lobotka.
La pista che porta allo slovacco è la più complicata: il Napoli punta al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 (con clausola da 25 milioni valevole solo per l'estero), ma, in caso di addio, difficilmente lo lascerebbe partire verso una diretta concorrente per meno di 30-35 milioni. Kessie, invece, rappresenta un'opportunità diversa: il nodo principale resta l'ingaggio, anche se l'ivoriano ex Milan avrebbe aperto a una sensibile riduzione dello stipendio pur di tornare in Serie A, dopo la ricca esperienza in Arabia Saudita.
Come detto, il cambio di status del francese è stato improvviso e repentino.
Se guardiamo solo ed esclusivamente all'aspetto tecnico, la cessione di Thuram sarebbe un downgrade per il centrocampo della Juventus. Perché parliamo di un giocatore con caratteristiche uniche nella rosa bianconera - che nemmeno Kessié né tantomeno Lobotka avrebbero - e con un potenziale ancora altissimo, al netto di qualche momento di discontinuità.
Se invece pensiamo all'aspetto economico, Thuram rischia di essere l'unico vero giocatore che possa garantire una plusvalenza alla Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Un qualcosa di fondamentale per il bilancio bianconero e per Carnevali, chiamato a riequilibrare i conti prima di poter procedere con il mercato in entrata.