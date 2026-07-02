Cosa è successo a Khephren Thuram, da titolarissimo a sacrificabile: la cessione eccellente della Juventus per arrivare a Kessié e Lobotka

Probabilmente la Juventus si aspettava una crescita esponenziale di Thuram nell'ultima stagione, crescita che in parte non è arrivata.

Al francese è mancata continuità di rendimento e i tanti problemi fisici hanno influito. Paradossalmente ha giocato più partite da titolare rispetto alla prima stagione in bianconero (30 su 35) ma la qualità delle sue prestazioni è diminuita, al punto che Spalletti nel finale di stagione gli ha preferito Koopmeiners.

Oltre all'aspetto tecnico, però, la Juventus valuta anche e soprattutto quello economico: la cessione di Thuram per i bianconeri rappresenterebbe una ottima plusvalenza, considerando che è stato acquistato dal Nizza per 20 milioni e potrebbe essere rivenduto intorno ai 40.