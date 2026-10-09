Cos'è la Forte Virtus, tutto sulla nuova squadra del Papu Gomez: l'allenatore è italiano, perché non può prendere la numero 10

Nell'attuale rosa della Forte Virtus figurano alcuni giocatori italiani.

I più celebri sono sicuramente Emanuel Vignato e Alessio Buttaro, quest'ultimo ex terzino del Palermo.

Il primo, che ha giocato anche in Serie A con varie maglie tra cui Chievo e Bologna, indossa la maglia numero 10 della Forte Virtus che dunque non potrà andare sulle spalle del Papu Gomez.

Oltre ai due già citati della rosa fanno parte pure due giovani giocatori italiani: Fabrizio Marazzotti (ex Primavera della Roma) e Jacopo Tarantino, punta centrale cresciuto tra Roma e Fiorentina.