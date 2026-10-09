Cos'è la Forte Virtus, tutto sulla nuova squadra del Papu Gomez: l'allenatore è italiano, perché non può prendere la numero 10

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Dopo una manciata di presenze col Padova, Papu Gomez lascia di nuovo l'Italia ma non il calcio giocato.
La carriera dell'argentino continuerà molto lontano dal nostro Paese, ovvero negli Emirati Arabi Uniti, seppure con un club che ha molti collegamenti con l'Italia.
Sia il proprietario che l'allenatore della Forte Virtus, infatti, sono italiani. Così come un paio di giocatori dell'attuale rosa.
Ma in che campionato milita la nuova squadra di Gomez? E perché Papu non potrà indossare la maglia numero 10?