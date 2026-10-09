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Papu Gomez MonzaGetty Images
Lelio Donato

Cos'è la Forte Virtus, tutto sulla nuova squadra del Papu Gomez: l'allenatore è italiano, perché non può prendere la numero 10

Calciomercato

Papu Gomez continuerà a giocare nella seconda serie degli Emirati Arabi Uniti col club di proprietà dell'ex presidente del Verona, Setti. L'allenatore è l'italiano Andrea Tedesco. Ma non potrà indossare la maglia numero 10.

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Dopo una manciata di presenze col Padova, Papu Gomez lascia di nuovo l'Italia ma non il calcio giocato.

La carriera dell'argentino continuerà molto lontano dal nostro Paese, ovvero negli Emirati Arabi Uniti, seppure con un club che ha molti collegamenti con l'Italia.

Sia il proprietario che l'allenatore della Forte Virtus, infatti, sono italiani. Così come un paio di giocatori dell'attuale rosa.

Ma in che campionato milita la nuova squadra di Gomez? E perché Papu non potrà indossare la maglia numero 10?

  • COS'È LA FORTE VIRTUS E IL PROPRIETARIO ITALIANO

    La Forte Virtus è un club degli Emirati Arabi Uniti fondato nel 2020, che è stato appena promosso dalla terza alla seconda serie.

    Attualmente quindi milita in UAE First Division League, ovvero l'equivalente della nostra Serie B.

    Il proprietario, come detto sopra, è italiano: si tratta di Maurizio Setti, ex patron dell'Hellas Verona che possiede anche un'altra squadra degli Emirati.

  • CHI È L'ALLENATORE

    Anche l'allenatore della Forte Virtus è italiano.

    Stiamo parlando di Andrea Tedesco, nato a Napoli nel 1982, che in carriera ha allenato la Casertana ma anche le giovanili del Napoli.

    Tedesco prima era stato vice di Devis Mangia col CS Universitatea Craiova, dove ha vinto l'unico trofeo della sua carriera, ovvero una Coppa di Romania.

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  • GLI ITALIANI IN ROSA E LA NUMERO 10

    Nell'attuale rosa della Forte Virtus figurano alcuni giocatori italiani.

    I più celebri sono sicuramente Emanuel Vignato e Alessio Buttaro, quest'ultimo ex terzino del Palermo.

    Il primo, che ha giocato anche in Serie A con varie maglie tra cui Chievo e Bologna, indossa la maglia numero 10 della Forte Virtus che dunque non potrà andare sulle spalle del Papu Gomez.

    Oltre ai due già citati della rosa fanno parte pure due giovani giocatori italiani: Fabrizio Marazzotti (ex Primavera della Roma) e Jacopo Tarantino, punta centrale cresciuto tra Roma e Fiorentina.

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  • L'ESPERIENZA DI MARIO RUI

    Papu Gomez non è il primo ex della Serie A a decidere di ripartire dalla Forte Virtus.

    Qualche mese fa la stessa scelta era stata compiuta da Mario Rui. Il terzino portoghese, ex Napoli, era tornato in campo dopo due anni di inattività.

    Il suo contratto è però scaduto a giugno dunque Mario Rui non figura più nella rosa della Forte Virtus, in cui comunque come detto non mancano gli italiani.

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