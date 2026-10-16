Conceiçao rischia la panchina in Juventus-Lazio? Cosa succede dopo l'episodio col Celta, pronti Zhegrova e Woltemade

Francisco Conceiçao che esce nervosamente dal campo, che dà un colpo alla panchina, che torna negli spogliatoi e poi rientra. Scene recenti, episodio accaduto nel secondo tempo di Celta Vigo-Juventus.
Non si può dire che quanto successo abbia macchiato la preziosissima vittoria in rimonta dei bianconeri, questo no. Però ha fatto inevitabilmente parlare nei minuti e nelle ore seguenti. Come sempre, specialmente se un episodio del genere accade in una grande squadra.
E ora, attenzione a quel che potrà accadere con Conceiçao. Nel senso: l'ex Porto rischia una panchina punitiva nel posticipo di domenica contro la Lazio? Cosa filtra dalla Continassa e i possibili scenari in vista della prossima partita.
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