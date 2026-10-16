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Conceiçao JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Conceiçao rischia la panchina in Juventus-Lazio? Cosa succede dopo l'episodio col Celta, pronti Zhegrova e Woltemade

Serie A
Juventus
Juventus vs Lazio
Lazio
C. Conceicao

Il mancino portoghese ha fatto parlare per la propria irritazione al momento di essere richiamato in panchina. Ma anche per il proprio rendimento, negativo sia a Vigo che a Cagliari.

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Francisco Conceiçao che esce nervosamente dal campo, che dà un colpo alla panchina, che torna negli spogliatoi e poi rientra. Scene recenti, episodio accaduto nel secondo tempo di Celta Vigo-Juventus.

Non si può dire che quanto successo abbia macchiato la preziosissima vittoria in rimonta dei bianconeri, questo no. Però ha fatto inevitabilmente parlare nei minuti e nelle ore seguenti. Come sempre, specialmente se un episodio del genere accade in una grande squadra.

E ora, attenzione a quel che potrà accadere con Conceiçao. Nel senso: l'ex Porto rischia una panchina punitiva nel posticipo di domenica contro la Lazio? Cosa filtra dalla Continassa e i possibili scenari in vista della prossima partita.


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  • CONCEIÇAO IN PANCHINA?

    Luciano Spalletti deciderà in queste ore e in questi giorni l'undici migliore da schierare contro la Lazio. Tenendo conto un po' di tutto: delle condizioni fisiche dei propri calciatori in primis. Valutazioni da doppio impegno, nulla di nuovo.

    Potrebbe valutare, l'allenatore della Juventus, anche la posizione dello stesso Conceiçao. Ma non si tratterebbe di un'esclusione di tipo punitivo: l'episodio ha avuto una discreta risonanza, Spalletti si è dimostrato particolarmente irritato dal comportamento del proprio giocatore, ma non ci sono state conseguenze particolari.

    "Non ho litigato con nessuno - ha detto Conceiçao dopo la partita col Celta - Sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina dove mi siedo. Non ho parlato o litigato con nessuno dello staff. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia, sono andato in bagno e sono tornato. Devono uscire cose vere e non questo".

  • UN RENDIMENTO IN CALANDO

    A far discutere, piuttosto, è un argomento di natura tecnica: il rendimento di Conceiçao è vistosamente calato nelle ultime settimane.

    Chico non ha giocato granché bene contro il Celta. Specialmente nel primo tempo, mentre dopo l'intervallo ha impegnato Radu con una conclusione da fuori. Ma non aveva giocato bene neppure a Cagliari, qualche giorno prima, al rientro dalla sosta.

    Sosta che, a sua volta, non era stata positiva per il figlio d'arte: aveva portato prima un problema fisico rimediato nell'andata contro la Norvegia, poi rivelatosi di poco conto, e poi l'espulsione nella seconda partita contro Haaland e compagni.

    Momenti ben diversi da quelli che Conceiçao aveva vissuto nelle prime partite di campionato. Era stato lui il punto di riferimento offensivo dei bianconeri, specialmente in assenza di Yildiz. Fino a trovare il sospirato primo goal stagionale contro l'Atalanta, lo scorso 20 settembre.

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  • ZhegrovaGetty Images

    PRONTO ZHEGROVA

    Anche per questo motivo Spalletti è praticamente obbligato a valutare tutte le opzioni a disposizione. E una di queste porta a una possibile maglia da titolare per Edon Zhegrova contro la Lazio.

    Il kosovaro agisce nello stesso ruolo di Conceiçao e nelle ultime settimane ha dato ottimi segnali. Anche se la Juve avrebbe voluto venderlo in estate, anche se Spalletti lo ha escluso dalla lista UEFA, e in effetti giovedì a Vigo Edon non c'era.

    Zhegrova ha dato ottime sensazioni a Cagliari, domenica scorsa, dopo aver rimpiazzato proprio Conceiçao all'intervallo. E col Sassuolo era stato lui a tenere in piedi la Juventus con una doppietta rivelatasi poi inutile. Contro la Lazio toccherà a lui, stavolta dal primo minuto?

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  • E WOLTEMADE?

    Detto che Nico Gonzalez si riprenderà il posto dopo essere andato inizialmente in panchina in Europa, andrà compreso come Spalletti deciderà di completare l'attacco della Juventus.

    Mirino puntato in particolar modo su un elemento: Nick Woltemade. Finalmente convincente, finalmente a segno. E pure lui speranzoso di scendere in campo dall'inizio domenica sera contro la Lazio.

    Woltemade, in realtà, dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina per fare il proprio ingresso a gara in corso. Titolari dunque Gonzalez, McKennie (o a destra o sulla trequarti) e uno tra Conceiçao e Zhegrova: il vero ballottaggio, al momento, sembra essere proprio quest'ultimo.

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