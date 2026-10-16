Conceiçao rischia la panchina in Juventus-Lazio? Cosa succede dopo l'episodio col Celta, pronti Zhegrova e Woltemade

Luciano Spalletti deciderà in queste ore e in questi giorni l'undici migliore da schierare contro la Lazio. Tenendo conto un po' di tutto: delle condizioni fisiche dei propri calciatori in primis. Valutazioni da doppio impegno, nulla di nuovo.

Potrebbe valutare, l'allenatore della Juventus, anche la posizione dello stesso Conceiçao. Ma non si tratterebbe di un'esclusione di tipo punitivo: l'episodio ha avuto una discreta risonanza, Spalletti si è dimostrato particolarmente irritato dal comportamento del proprio giocatore, ma non ci sono state conseguenze particolari.

"Non ho litigato con nessuno - ha detto Conceiçao dopo la partita col Celta - Sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina dove mi siedo. Non ho parlato o litigato con nessuno dello staff. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia, sono andato in bagno e sono tornato. Devono uscire cose vere e non questo".